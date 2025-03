A resposta é sim. Ao contrário do .edu ou do .org, o .net não tem nenhuma associação específica com qualquer tipo de serviço, marca ou organização. Os negócios online que usam extensões .net geralmente são da indústria criativa, media ou tecnologia.

Algumas pessoas usam este domínio popular de nível superior para currículos ou portfolios online. A sua popularidade faz com que os seus sites pareçam profissionais para possíveis empregadores.