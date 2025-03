Não é segredo que o .com é, de longe, a extensão mais comum na internet. No entanto, isso não o torna melhor do que o .online. Ambas as extensões são versáteis, respeitáveis e vêm com proteção de privacidade se forem registadas num fornecedor de serviços de registo de domínios respeitável.

No mínimo, podem ser excelentes alternativas um ao outro. Se o seu nome de domínio preferido era suposto terminar em .com, mas este já está ocupado, experimente o .online.