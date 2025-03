Doména .online je doména nejvyšší úrovně, která patří do kategorie gTLD (generických domén nejvyššího řádu). To znamená, že ji lze použít pro webové stránky, které slouží téměř k jakémukoli účelu, a to bez dalších požadavků nebo omezení.

gTLD jsou nejběžnějším typem domén na internetu. To znamená, že poptávka po nich je vysoká a dostupnost omezená, takže si doménu s koncovkou .online pořiďte, dokud je ještě k dispozici.