Doménová koncovka, označovaná také jako doména nejvyššího řádu (TLD), je koncová část doménového jména, která následuje za poslední tečkou. Nejoblíbenější doménou nejvyššího řádu, která se běžně používá ve webových adresách, je koncovka .com.

Doménové koncovky pomáhají lidem identifikovat účel webu nebo jeho zeměpisnou polohu. Například stránky s koncovkou .us naznačují, že se zaměřují na americkou veřejnost. Organizace ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), která spravuje domény nejvyššího řádu, rozděluje doménové koncovky do pěti kategorií: generické doménové koncovky (gTLD), sponzorované koncovky (sTLD), koncovky s kódem země (ccTLD) a testovací koncovky (tTLD).

Kombinace správného názvu webu s ideální doménovou koncovkou zajistí vašemu podnikání důvěryhodnost, pomůže vám se SEO optimalizací, přiláká více návštěvníků a upevní pozici vaší značky na internetu.