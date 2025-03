TLD je zkratka pro doménu nejvyššího řádu. Je to poslední část doménového jména, například .com.

ccTLD je zkratka pro doménu nejvyššího řádu s kódem země. Jedná se o podkategorii domén nejvyššího řádu, která slouží k identifikaci konkrétní země - například domény .co.uk, .de, .mx a .fr jsou všechny domény typu ccTLD.

gTLD je zkratka pro generickou doménu nejvyššího řádu. gTLD jsou nejběžnějším typem doménových jmen, částečně proto, že do této kategorie patří domény .com, které mají více registrací než všechny domény ccTLD dohromady.

Původně mezi hlavní gTLD domény patřily .com, .org, .net, .edu, .gov a .mil, ale počet dostupných doménových koncovek se rozšířil o další domény nejvyššího řádu, jako jsou .online, .xyz a .name.