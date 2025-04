TLD signifie domaine de premier niveau. Il s'agit du composant final d'un nom de domaine, comme .com.

ccTLD signifie domaine de premier niveau de code de pays. Il s'agit d'une sous-catégorie de TLD utilisée pour identifier un pays particulier - par exemple, .co.uk, .de, .mx et .fr sont tous des ccTLD.

gTLD signifie domaine générique de premier niveau. gTLD est le type de nom de domaine le plus courant, en partie parce que cette catégorie comprend les domaines. Historiquement, les principaux gTLD étaient .com, .org, .net, .edu, .gov et .mil, mais le nombre d'extensions de domaine disponibles a été élargi par l'ajout de TLD tels que .online, .xyz et .name.

