Il n'est pas surprenant qu'en raison de tous les avantages que représente .tech pour votre site, les noms de domaine avec cette extension soient plus chers. La demande pour ces noms de domaine est constamment croissante, signe que les entreprises et les communautés technologiques prennent de plus en plus conscience du potentiel de ce TLD.

Cependant, tous les registraires de noms de domaine en ligne ne sont pas prêts à profiter de cette demande croissante. Par exemple, enregistrer un nom de domaine avec l'extension .tech chez Hostinger coûte seulement 5,99 € pour la première année.