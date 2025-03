Não é nenhuma surpresa que, devido a todos os aspetos positivos que o .tech representa para o seu site, os domínios com esta extensão tenham um preço mais elevado. A procura por estes domínios está em constante crescimento, o que é um sinal de que as empresas e as comunidades tecnológicas estão a perceber cada vez mais o potencial deste TLD.

No entanto, nem todos os registadores de domínios online estão dispostos a tirar partido do aumento da procura. Por exemplo, registar um domínio com o TLD .tech na Hostinger custa apenas 5,99 € no primeiro ano.