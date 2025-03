A extensão .es é um domínio de topo com código de país destinado a entidades com ligações a Espanha. É semelhante a outros TLDs populares como o .org e o .com. Precisa de um domínio para o seu site para que as pessoas possam aceder ao mesmo sem terem de saber o IP do seu site. Para além disso, também precisa de alojamento web para publicar o seu site.