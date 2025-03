Absolutamente. No passado, os domínios .us eram mais comuns entre as agências governamentais. No entanto, os particulares e as entidades empresariais dos Estados Unidos estão a comprar nomes de domínio .us para os seus próprios sites.

Registar uma extensão de domínio .us é uma excelente ideia, não só para as empresas americanas, mas também para qualquer pessoa que pretenda promover uma marca ou uma loja online junto de clientes sediados nos EUA. Além disso, pode listar a sua empresa local no site do código postal .us - um serviço gratuito que funciona como um diretório para entidades na área.