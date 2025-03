完全可以。在过去,.us 网域在政府机构中使用更为普遍。然而现在,美国的私人和商业实体正在为自己的网站购买 .us 域名。

注册 .us 域名扩展是一个非常好的策略,不仅对于美国企业而言,对于任何想要注册 .us 网域的人来说都是合适的,可以向美国客户推广您的品牌或在线商店,此外,它还可以在 .us 邮政编码网站上列出您的本地企业 - 作为该地区实体目录的免费服务。