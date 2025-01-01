Evet. .us alan adları da dahil tüm üst düzey alan adları, arama motoru optimizasyonu için iyidir. Bir Amerikan şirketi işletiyorsanız, web sitelerinizin Google'da yerel halk tarafından bulunabilmesi için .us alan adlarını kaydedebilirsiniz.

Kimileri, .com gibi popüler alan adı uzantılarının, genellikle arama sonuçlarına hakim oldukları için diğerlerinden daha iyi olduğunu düşünür. Gerçekte, yeni bir web sitesini optimize edebilir ve herhangi bir web adresiyle üst sıralarda yer almasını sağlayabilirsiniz.