Enregistrement de nom de domaine .us
CA$ 12.99 /1ère année
Construisez votre rêve américain avec un nom de domaine .us – une extension fiable et populaire aux États-Unis.
Consulter d'autres extensions de nom de domaine
Protection de la confidentialité WHOIS gratuite
Support 24h/24 et 7j/7
Aucune compétence technique requise
Votre succès sur le web commence avec un nom de domaine .us
Un nom de domaine .us est l'extension parfaite pour mettre en avant la présence de votre entreprise aux États-Unis. Il est réservé aux citoyens américains, aux résidents permanents basés aux États-Unis et aux organisations.
Rejoignez des millions d'auto-entrepreneurs, de petites entreprises et d'associations qui ont lancé leur rêve américain avec un enregistrement de nom de domaine .us.
Pourquoi enregistrer des noms de domaine .us ?
Court, unique et mémorable, rien ne dit "Fabriqué aux US" mieux que l'extension .us. Que vous dirigiez une entreprise de tartes aux pommes, une marque de vêtements ou une entreprise technologique, l'enregistrement d'un nom de domaine .us peut rendre votre site plus attractif pour les utilisateurs basés aux États-Unis.
FAQ sur le nom de domaine .us
Réponses aux questions fréquemment posées sur les noms de domaine .us.