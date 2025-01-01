.cc est le nom de domaine de premier niveau national (ccTLD) pour les îles Cocos (Keeling), un territoire extérieur de l'Australie. Malgré ses origines, cette extension de nom de domaine est largement utilisée par les propriétaires de sites internet hors de la région car “cc” peut être utilisé de nombreuses façons différentes.

Un exemple de site qui utilise le nom de domaine .cc est Arduino, une entreprise de logiciel open-source. Il utilise cette extension puisque .cc peut signifier la licence Creative Commons.