Чи вважається .cc хорошим доменом?

Розширення .cc виділить ваш сайт серед конкурентів, які використовують класичні TLD, як-от .com або .net. Цей домен гідно презентує будь-який бізнес – велосипедні клуби, консалтингові компанії, кол-центри, криптовалютні компанії тощо. Знайти сайт у доменній зоні .cc надзвичайно просто та швидко, оскільки для цього достатньо натиснути ту саму клавішу двічі.

Погодьтесь, що доменне ім'я .cc – це чи не найкращий спосіб забезпечити онлайн-присутність вашого проєкту.