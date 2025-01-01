Домен .cc

459,00  ₴ /рік

Домен .cc підходить для будь-якого сайту. Лаконічний і легкий для запам'ятовування.

.cc
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.cc – універсальний домен

Спочатку .cc використовували як національний домен верхнього рівня для Кокосових островів. Однак сьогодні це розширення є популярною альтернативою зоні .com. Коротке та унікальне доменне ім'я .cc також чудово підходить для особистих і професійних сайтів – від блогів, портфоліо та маркетингових агентств до бізнес-сайтів.
.cc – універсальний домен

Чи вважається .cc хорошим доменом?

Розширення .cc виділить ваш сайт серед конкурентів, які використовують класичні TLD, як-от .com або .net. Цей домен гідно презентує будь-який бізнес – велосипедні клуби, консалтингові компанії, кол-центри, криптовалютні компанії тощо. Знайти сайт у доменній зоні .cc надзвичайно просто та швидко, оскільки для цього достатньо натиснути ту саму клавішу двічі.
Погодьтесь, що доменне ім'я .cc – це чи не найкращий спосіб забезпечити онлайн-присутність вашого проєкту.
Чи вважається .cc хорошим доменом?

Поширені запитання про домен .cc

Знайдіть відповіді на часті запитання про доменні імена .cc.

Що означає домен .cc?

Хто може зареєструвати TLD .cc?

Чи безпечні домени .cc?

Скільки коштують доменні імена .cc?