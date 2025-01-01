Домен .cc
459,00 ₴ /рік
Домен .cc підходить для будь-якого сайту. Лаконічний і легкий для запам'ятовування.
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.cc – універсальний домен
Спочатку .cc використовували як національний домен верхнього рівня для Кокосових островів. Однак сьогодні це розширення є популярною альтернативою зоні .com. Коротке та унікальне доменне ім'я .cc також чудово підходить для особистих і професійних сайтів – від блогів, портфоліо та маркетингових агентств до бізнес-сайтів.
Чи вважається .cc хорошим доменом?
Розширення .cc виділить ваш сайт серед конкурентів, які використовують класичні TLD, як-от .com або .net. Цей домен гідно презентує будь-який бізнес – велосипедні клуби, консалтингові компанії, кол-центри, криптовалютні компанії тощо. Знайти сайт у доменній зоні .cc надзвичайно просто та швидко, оскільки для цього достатньо натиснути ту саму клавішу двічі.
Погодьтесь, що доменне ім'я .cc – це чи не найкращий спосіб забезпечити онлайн-присутність вашого проєкту.
Поширені запитання про домен .cc
Знайдіть відповіді на часті запитання про доменні імена .cc.