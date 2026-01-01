Клонування веб-сайтів створено для тих, хто вже має веб-сайт на увазі, незалежно від того, чи це їхній, клієнтський чи той, з якого вони мігрують. Це особливо корисно для власників малого бізнесу, які оновлюють застарілий сайт без найму агентства, фрілансерів та агентств, які швидше перебудовують веб-сайти клієнтів, а також для тих, хто переходить з іншого конструктора веб-сайтів, WordPress або подібної платформи.