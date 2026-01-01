Клонуйте будь-який вебсайт. Змініть його за допомогою штучного інтелекту.
Клонувальник веб-сайтів, який дає вам простір для вдосконалення
Згенерувати з URL-адреси
Редизайн за допомогою штучного інтелекту
Володій тим, що створюєш
Якою б не була робота, досягайте її швидше за допомогою штучного інтелекту
Міграція без початку заново
Модернізуйте застарілий сайт
Адаптувати веб-сайт для нової мети
Відтворити веб-сайт клієнта
Перейдіть на багатомовність
Прототип та експеримент
Як клонувати вебсайт за допомогою штучного інтелекту
Вставте URL-адресу
Переглянути та налаштувати
Опублікувати одним кліком
Дізнайтеся, що ще ви можете створити за допомогою Hostinger AI Builder
Найчастіші запитання щодо клонування веб-сайтів зі штучним інтелектом
Що таке клонер веб-сайтів?
Клонувальник веб-сайтів – це функція Hostinger AI Builder, яка відтворює існуючий веб-сайт з URL-адреси, захоплюючи його структуру, стилі та вміст як редагований інтерактивний проект. Просто вставте посилання, і штучний інтелект створить початкову точку, яку ви можете вільно налаштовувати.
Для кого призначена функція клонування веб-сайтів?
Клонування веб-сайтів створено для тих, хто вже має веб-сайт на увазі, незалежно від того, чи це їхній, клієнтський чи той, з якого вони мігрують. Це особливо корисно для власників малого бізнесу, які оновлюють застарілий сайт без найму агентства, фрілансерів та агентств, які швидше перебудовують веб-сайти клієнтів, а також для тих, хто переходить з іншого конструктора веб-сайтів, WordPress або подібної платформи.
Чи можу я клонувати будь-який вебсайт?
Ви можете створити нову версію будь-якого веб-сайту, URL-адресу якого ви надаєте, якщо ви є його власником або маєте дозвіл на його використання. AI Builder аналізує видимий вміст і структуру сайту, щоб створити вашу версію, результати можуть відрізнятися залежно від складності оригінального сайту.
Чи можу я редагувати клонований вебсайт?
Так, суть у редагуванні. Після створення веб-сайту ви можете змінити текст, кольори, зображення, макет і компоненти, або вибравши елементи безпосередньо, або описавши зміни в чаті зі штучним інтелектом.
Чи можу я відредагувати код?
Так. Якщо вам потрібен більший контроль, доступне повне редагування коду, тож ви можете налаштовувати його не лише візуально, а й масштабувати проєкт так, як вам потрібно.
Чи виглядатиме клонований вебсайт точно так само?
Згенерований результат є близькою відправною точкою, а не ідеальною до пікселя копією. Деякі макети, анімації або дуже налаштовані елементи можуть не точно передаватися. Далі ви можете налаштувати будь-що, від макета до контенту, використовуючи підказки штучного інтелекту або ручне редагування перетягуванням.
Чи потрібен мені досвід кодування для клонування та редагування веб-сайту?
Немає. Просто вставте URL-адресу, а потім опишіть будь-які потрібні зміни простою мовою. AI Builder зробить все інше, жодних дизайнерських чи технічних навичок не потрібно.
Чи можна спробувати клонування веб-сайту безкоштовно?
Ви можете почати безкоштовно, кредитна картка не потрібна. Ви отримаєте кредити штучного інтелекту для створення та редагування вашого першого відтвореного веб-сайту. Коли будете готові до публікації, виберіть платний план, хостинг та домен вже включені.