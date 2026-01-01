Клонуйте будь-який вебсайт. Змініть його за допомогою штучного інтелекту.

Вставте URL-адресу, щоб відтворити будь-який веб-сайт як повністю редагований сайт, а потім налаштуйте його за допомогою штучного інтелекту. Не потрібно програмування чи спеціалістів.

Кредитна картка не потрібна

Клонувальник веб-сайтів, який дає вам простір для вдосконалення

Збережіть структуру, яка вам подобається, а потім змініть ті частини, які вам не подобаються.
Клонувальник веб-сайтів, який дає вам простір для вдосконалення

Згенерувати з URL-адреси

Вставте посилання на будь-який існуючий веб-сайт, і штучний інтелект відтворить його вміст, структуру та дизайн як сайт, який можна редагувати, на основі якого ви можете створювати нові можливості.
Переписуйте контент, додавайте розділи або змінюйте зовнішній вигляд за допомогою чату зі штучним інтелектом або редагування перетягуванням елементів. Залишайте те, що працює, та оновлюйте те, що не працює.
Редагуйте, розміщуйте та публікуйте свій відтворений веб-сайт в одному місці, не покладаючись на розробників чи написання коду.

Якою б не була робота, досягайте її швидше за допомогою штучного інтелекту

Міграції, редизайн, клієнтські проекти та багато іншого. Відмовтеся від повторюваного налаштування та переходьте одразу до важливої роботи.
Якою б не була робота, досягайте її швидше за допомогою штучного інтелекту

Міграція без початку заново

Перенесіть свій сайт з WordPress, іншого конструктора веб-сайтів або будь-якої іншої платформи без ручного перебудовування кожної сторінки.
Оновіть старий сайт, додавши до нього функції, які він ніколи не підтримував, від бронювання та інформаційних панелей клієнтів до електронної комерції.
Почніть із існуючого сайту, а потім змініть контент, структуру та функції відповідно до нового бренду, пропозиції чи аудиторії.
Імпортуйте існуючий сайт клієнта як відправну точку, а потім налаштуйте його відповідно до специфікацій, не перебудовуючи вручну.
Перестворіть свій сайт, а потім використовуйте штучний інтелект для адаптації контенту до нових мов та ринків.
Перетворіть існуючий сайт на редаговану пісочницю для тестування нових макетів, брендингу чи повідомлень перед публікуванням.

Як клонувати вебсайт за допомогою штучного інтелекту

01

Вставте URL-адресу

Введіть посилання на вебсайт і попросіть штучний інтелект клонувати його. Штучний інтелект аналізує його вміст, макет і структуру, щоб відтворити його як вебсайт, який можна редагувати.
02

Переглянути та налаштувати

Ваш відтворений вебсайт готовий до редагування. Спілкуйтеся зі штучним інтелектом, щоб переписати контент, оновити дизайн або додати нові розділи, доки все не виглядатиме правильно.
03

Опублікувати одним кліком

Щойно ви будете задоволені своїм веб-сайтом, опублікуйте його одним клацанням миші. Хостинг, ваш домен та все необхідне для запуску вже включено.

Дізнайтеся, що ще ви можете створити за допомогою Hostinger AI Builder

Прототипи

Найцінніші гравці

SaaS-додатки

Спеціальні інструменти на базі штучного інтелекту

Додатки та магазини електронної комерції

Додатки для бронювання

Почніть з того веб-сайту, який у вас є. Швидше переходьте до наступної версії.

Почніть безкоштовно

Кредитна картка не потрібна

Найчастіші запитання щодо клонування веб-сайтів зі штучним інтелектом

Клонувальник веб-сайтів – це функція Hostinger AI Builder, яка відтворює існуючий веб-сайт з URL-адреси, захоплюючи його структуру, стилі та вміст як редагований інтерактивний проект. Просто вставте посилання, і штучний інтелект створить початкову точку, яку ви можете вільно налаштовувати.

Клонування веб-сайтів створено для тих, хто вже має веб-сайт на увазі, незалежно від того, чи це їхній, клієнтський чи той, з якого вони мігрують. Це особливо корисно для власників малого бізнесу, які оновлюють застарілий сайт без найму агентства, фрілансерів та агентств, які швидше перебудовують веб-сайти клієнтів, а також для тих, хто переходить з іншого конструктора веб-сайтів, WordPress або подібної платформи.

Ви можете створити нову версію будь-якого веб-сайту, URL-адресу якого ви надаєте, якщо ви є його власником або маєте дозвіл на його використання. AI Builder аналізує видимий вміст і структуру сайту, щоб створити вашу версію, результати можуть відрізнятися залежно від складності оригінального сайту.

Так, суть у редагуванні. Після створення веб-сайту ви можете змінити текст, кольори, зображення, макет і компоненти, або вибравши елементи безпосередньо, або описавши зміни в чаті зі штучним інтелектом.

Так. Якщо вам потрібен більший контроль, доступне повне редагування коду, тож ви можете налаштовувати його не лише візуально, а й масштабувати проєкт так, як вам потрібно.

Згенерований результат є близькою відправною точкою, а не ідеальною до пікселя копією. Деякі макети, анімації або дуже налаштовані елементи можуть не точно передаватися. Далі ви можете налаштувати будь-що, від макета до контенту, використовуючи підказки штучного інтелекту або ручне редагування перетягуванням.

Немає. Просто вставте URL-адресу, а потім опишіть будь-які потрібні зміни простою мовою. AI Builder зробить все інше, жодних дизайнерських чи технічних навичок не потрібно.

Ви можете почати безкоштовно, кредитна картка не потрібна. Ви отримаєте кредити штучного інтелекту для створення та редагування вашого першого відтвореного веб-сайту. Коли будете готові до публікації, виберіть платний план, хостинг та домен вже включені.

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