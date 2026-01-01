Жодних перешкод із налаштуванням. Жодного очікування. Просто натисніть кнопку «Опублікувати», щоб запустити, незалежно від того, чи ви завершили збірку, чи хочете протестувати ранню версію. Використовуйте тимчасовий домен або власну веб-адресу.

З Hostinger AI Builder все необхідне вже вбудовано, тому ви можете запустити миттєво та уникнути технічних труднощів.