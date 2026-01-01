Створюйте власні інструменти ШІ – без налаштування й зайвих складнощів
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Усе необхідне для створення інструментів ШІ
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Створюйте все, що можете уявити
Створіть один раз – і заробляйте
Як це працює?
Відкрийте свій проект AI Builder
Створюйте, змінюйте та тестуйте
Опублікуйте проєкт
Оберіть і налаштуйте шаблон
Alpaca (online boutique)
Home decor store
Meridian (digital marketing agency)
Creative agency (dark)
Thompson (content creator)
Haven (furniture store)
Відгуки користувачів про Hostinger Horizons
Кодування Vibe скорочує розробку на 45%, а такі інструменти, як Hostinger AI Builder, перетворюють природну мову на робочі прототипи за лічені години, а не тижні. Поріг входу для створення програмного забезпечення значно нижчий.
Нещодавно я мав можливість випробувати новий інструмент @Hostinger AI Builder і мушу сказати, що я був вражений. 😎
Hostinger AI Builder може бути найефективнішим інструментом для створення коду Vibe для створення додатків вартістю мільйон доларів.
Hostinger AI Builder — це новий та інноваційний спосіб створювати MVP та тестувати ідеї перед тим, як повністю поринути у справу.
Ви не повірите, як легко створити те, що ви хочете для свого веб-сайту та клієнтів, за допомогою AI Builder від Hostinger! Просто неймовірно – переконайтеся самі!
Hostinger AI Builder – це інструмент, за допомогою якого ви можете втілити свою ідею – вам просто потрібно її пояснити, і вона просто спрацює.
Мені подобається, як розвиваються справи з @Hostinger AI Builder! З новим оновленням штучного інтелекту було дуже весело взаємодіяти. Воно змінило правила гри не лише для мене, але й для багатьох інших, яких я знаю.
Цікаво, як Hostinger впорався з AI Builder... Неймовірно швидко він дозволяє будь-кому розгортати фронтенд та бекенд.
Не можу передати, як довго цей проєкт чекав у моєму списку «колись-небудь», ПОКИ ви, хлопці, не створили AI Builder. Я нічого не знаю про кодування веб-додатків. 0, і ось він. Мій проєкт мрії допомогти товаришам — це РЕАЛЬНИЙ ПРОЄКТ. Ура!
Hostinger AI Builder справді змінює правила гри порівняно з усім іншим. Налаштувати піддомен для мого блогу у моєму веб-додатку було так просто – я подумав: «Вау!»
Тепер ви можете створювати веб-застосунки, просто ввівши запит у Hostinger AI Builder. Дійсно крута штука!
Я спробував Hostinger AI Builder, і він докорінно змінив правила гри! Цей конструктор додатків на основі штучного інтелекту без коду створює стильні вебсайти та додатки за лічені хвилини — розробляє дизайн, кодує та пише тексти для вас. Варто спробувати.
Інструмент замінює послуги розробника/програміста вищого рівня. Він згенерує будь-який проєкт.
Ви можете створювати досить гарні речі за допомогою Hostinger AI Builder. Він не схожий на типовий конструктор вебсайтів – це щось більше.
Поширені запитання про створення власних інструментів ШІ
Як створити власні інструменти ШІ?
Просто відкрийте свій проект AI Builder і почніть спілкуватися – опишіть, що ви хочете створити, простою мовою, і AI Builder AI втілить це в життя. Безшовна генеративна інтеграція ШІ вже вбудована у ваш проект, тому жодних сторонніх облікових записів, вибору моделі та окремого виставлення рахунків. Ви можете запропонувати налаштування будь-чого та вручну редагувати текст або оновлювати зображення, коли забажаєте, не витрачаючи жодних кредитів. Коли будете готові, натисніть «Опублікувати» – хостинг і домен вже включені у ваш план.
Дізнайтеся більше в нашому огляді Horizons Integrated AI.
Хто може використовувати AI Builder для створення власних інструментів штучного інтелекту?
Функції Horizons AI створені для будь-кого, хто має ідею – досвід програмування не потрібен. Незалежно від того, чи ви власник малого бізнесу, який хоче створювати власні інструменти штучного інтелекту замість того, щоб платити за сторонні рішення, творець, який хоче монетизувати свою аудиторію за допомогою програми на базі штучного інтелекту, чи експерт, наприклад, фітнес-тренер чи дієтолог, який хоче втілити свої знання в інструмент, який можна продавати клієнтам, AI Builder робить це можливим.
Якщо ви можете описати, що хочете створити, ви можете це створити. А якщо ви шукаєте натхнення або просто хочете почати, перегляньте наші готові шаблони, щоб знайти той, який відповідає вашій ідеї.
Які функції ШІ можна додати до мого застосунку?
Horizons підтримує генерацію та аналіз тексту, а також генерацію й аналіз зображень (PNG, WebP, JPEG). Завдяки цьому ви можете створювати власних ШІ-чатботів, персональних ШІ-асистентів, інструменти для написання текстів, конвертери зображень, системи рекомендацій та багато іншого.
Чи AI Builder безкоштовний у використанні?
Ви можете розпочати роботу з AI Builder безкоштовно. Ваш план включає кредити ШІ, щоб одразу почати створювати та експериментувати. Після використання безкоштовних кредитів ви можете будь-коли поповнити їх, щоб продовжувати створювати та використовувати функції ШІ у вашому опублікованому додатку чи веб-сайті. Жодних несподіваних платежів, жодних прихованих платежів – ви завжди контролюєте свої витрати.
Як працюють кредити ШІ?
Кредити ШІ використовуються для двох речей: створення вашого сайту або застосунку (1 повідомлення = 1 кредит) і роботи функцій ШІ у вашому опублікованому вебпроєкті. Для використання функцій ШІ усередині сайту або вебдодатка застосовуються дробові кредити – тобто кредити витрачаються поступово лише тоді, коли користувачі взаємодіють із вашим інструментом ШІ.
Чи можу я переглянути, скільки кредитів ШІ використав мій застосунок?
Так. На панелі використання кредитів ШІ ви побачите окрему статистику кредитів, витрачених на створення та редагування, а також кредитів, використаних функціями ШІ вашого застосунку. Тож ви завжди точно знатимете, куди витрачаються кредити.
Чи потрібні мені навички програмування, щоб використовувати AI Builder?
Зовсім ні. AI Builder розроблений для всіх – від нетехнічних розробників до досвідчених. Якщо ви можете описати, що ви хочете створити, AI Builder може допомогти вам у цьому.
Чи можу я почати створювати інструменти ШІ, якщо вже маю раніше придбаний тариф?
Так, якщо ви раніше створювали проєкт за допомогою AI App Builder або кодували вебсайт за допомогою Vibe за допомогою AI Builder, інтегрована функція штучного інтелекту вже включена до вашого плану без додаткової оплати. Просто відкрийте існуючий проєкт або розпочніть новий, поповніть свої кредити штучного інтелекту, і все готово.