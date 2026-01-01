Створюйте власні інструменти ШІ – без налаштування й зайвих складнощів

Завдяки вбудованому штучному інтелекту в AI Builder ви можете створювати власні інструменти штучного інтелекту – для використання, продажу або обміну.
Почніть безкоштовно

Платні тарифи лише від 79 ₴/міс.

Створюйте власні інструменти ШІ – без налаштування й зайвих складнощів

Від веселих сайд-проєктів до корисних інструментів

Створюйте інструменти для себе й економте на підписках або запускайте продукти, які полюблять користувачі – і за які будуть платити. Ось лише кілька ідей для старту.
Текстові інструменти

Текстові інструменти

Створюйте застосунки, які читають, пишуть і відповідають. Від чатботів для цілодобової підтримки клієнтів до асистентів, які допомагають створювати резюме, планувати подорожі чи знаходити ідеальні рецепти.Почати
Створюйте застосунки для генерації та трансформації зображень. Дозвольте користувачам перетворювати фото на ілюстрації, створювати власні аватари, візуалізувати оновлення інтер'єру чи генерувати мокапи продуктів – без навичок дизайну.Почати
Створюйте розумні інструменти, які економлять час користувачів. ШІ-форми для збору лідів, перевірка резюме, бюджетні консультанти чи планувальники тренувань – практичні застосунки з реальною користю.Почати
Створюйте інструменти, якими хочеться ділитися. Тести особистості, ШІ-тарологи, пошук схожостей зі знаменитостями, генератори казок на ніч – весело користуватися і ще веселіше поширювати.Почати

Усе необхідне для створення інструментів ШІ

ШІ, готовий до роботи

Без стороннього облікового запису чи окремого виставлення рахунків – штучний інтелект вбудований в AI Builder – просто відкрийте свій проєкт і використовуйте його.

Створюйте через чат, а не код

Опишіть, що ви хочете, простою мовою, і AI Builder створить це для вас. Без коду, без технічної налаштування – лише ваша ідея та розмова.

Створюйте все, що можете уявити

Чат-боти, персональні помічники зі штучним інтелектом, генератори зображень, інструменти для написання текстів, системи рекомендацій – що б ви не уявили, AI Builder має штучний інтелект, який це реалізує.

Створіть один раз – і заробляйте

Поділіться своїм проєктом як шаблоном і отримуйте 20% комісії щоразу, коли хтось використовує його для запуску власного застосунку та купує свій перший план AI Builder.

Як це працює?

01

Відкрийте свій проект AI Builder

Увійдіть до AI Builder та розпочніть новий проєкт або виберіть один із наших шаблонів, готових до використання зі штучним інтелектом, щоб отримати перевагу.
02

Створюйте, змінюйте та тестуйте

Опишіть, що ви хочете, щоб робив ваш додаток, редагуйте його, доки він не стане ідеальним, і тестуйте його в реальному часі – і все це, не виходячи з AI Builder.
03

Опублікуйте проєкт

Коли все буде готово, натисніть "Опублікувати". Ваш ШІ-інструмент одразу стане доступним користувачам, а використання кредитів ШІ можна будь-коли переглянути на панелі керування.

Оберіть і налаштуйте шаблон

Налаштуйте професійний шаблон за допомогою ШІ або візуального редагування, щоб швидко запустити сайт.
Усі шаблони
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

Відгуки користувачів про Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Кодування Vibe скорочує розробку на 45%, а такі інструменти, як Hostinger AI Builder, перетворюють природну мову на робочі прототипи за лічені години, а не тижні. Поріг входу для створення програмного забезпечення значно нижчий.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Нещодавно я мав можливість випробувати новий інструмент @Hostinger AI Builder і мушу сказати, що я був вражений. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder може бути найефективнішим інструментом для створення коду Vibe для створення додатків вартістю мільйон доларів.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Цифровий спеціаліст

Hostinger AI Builder — це новий та інноваційний спосіб створювати MVP та тестувати ідеї перед тим, як повністю поринути у справу.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Ви не повірите, як легко створити те, що ви хочете для свого веб-сайту та клієнтів, за допомогою AI Builder від Hostinger! Просто неймовірно – переконайтеся самі!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Творець контенту

Hostinger AI Builder – це інструмент, за допомогою якого ви можете втілити свою ідею – вам просто потрібно її пояснити, і вона просто спрацює.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Мені подобається, як розвиваються справи з @Hostinger AI Builder! З новим оновленням штучного інтелекту було дуже весело взаємодіяти. Воно змінило правила гри не лише для мене, але й для багатьох інших, яких я знаю.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Цікаво, як Hostinger впорався з AI Builder... Неймовірно швидко він дозволяє будь-кому розгортати фронтенд та бекенд.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Не можу передати, як довго цей проєкт чекав у моєму списку «колись-небудь», ПОКИ ви, хлопці, не створили AI Builder. Я нічого не знаю про кодування веб-додатків. 0, і ось він. Мій проєкт мрії допомогти товаришам — це РЕАЛЬНИЙ ПРОЄКТ. Ура!

Jordi Robert
Jordi Robert
Засновник

Hostinger AI Builder справді змінює правила гри порівняно з усім іншим. Налаштувати піддомен для мого блогу у моєму веб-додатку було так просто – я подумав: «Вау!»

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Тепер ви можете створювати веб-застосунки, просто ввівши запит у Hostinger AI Builder. Дійсно крута штука!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Я спробував Hostinger AI Builder, і він докорінно змінив правила гри! Цей конструктор додатків на основі штучного інтелекту без коду створює стильні вебсайти та додатки за лічені хвилини — розробляє дизайн, кодує та пише тексти для вас. Варто спробувати.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Інструмент замінює послуги розробника/програміста вищого рівня. Він згенерує будь-який проєкт.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Підприємець

Ви можете створювати досить гарні речі за допомогою Hostinger AI Builder. Він не схожий на типовий конструктор вебсайтів – це щось більше.

Готові створити свій перший інструмент на базі ШІ?

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Поширені запитання про створення власних інструментів ШІ

Ось відповіді на деякі з найпоширеніших запитань, які ми отримуємо щодо створення інструментів на базі штучного інтелекту за допомогою AI Builder.

Просто відкрийте свій проект AI Builder і почніть спілкуватися – опишіть, що ви хочете створити, простою мовою, і AI Builder AI втілить це в життя. Безшовна генеративна інтеграція ШІ вже вбудована у ваш проект, тому жодних сторонніх облікових записів, вибору моделі та окремого виставлення рахунків. Ви можете запропонувати налаштування будь-чого та вручну редагувати текст або оновлювати зображення, коли забажаєте, не витрачаючи жодних кредитів. Коли будете готові, натисніть «Опублікувати» – хостинг і домен вже включені у ваш план.

Дізнайтеся більше в нашому огляді Horizons Integrated AI.

Функції Horizons AI створені для будь-кого, хто має ідею – досвід програмування не потрібен. Незалежно від того, чи ви власник малого бізнесу, який хоче створювати власні інструменти штучного інтелекту замість того, щоб платити за сторонні рішення, творець, який хоче монетизувати свою аудиторію за допомогою програми на базі штучного інтелекту, чи експерт, наприклад, фітнес-тренер чи дієтолог, який хоче втілити свої знання в інструмент, який можна продавати клієнтам, AI Builder робить це можливим.

Якщо ви можете описати, що хочете створити, ви можете це створити. А якщо ви шукаєте натхнення або просто хочете почати, перегляньте наші готові шаблони, щоб знайти той, який відповідає вашій ідеї.

Horizons підтримує генерацію та аналіз тексту, а також генерацію й аналіз зображень (PNG, WebP, JPEG). Завдяки цьому ви можете створювати власних ШІ-чатботів, персональних ШІ-асистентів, інструменти для написання текстів, конвертери зображень, системи рекомендацій та багато іншого.

Ви можете розпочати роботу з AI Builder безкоштовно. Ваш план включає кредити ШІ, щоб одразу почати створювати та експериментувати. Після використання безкоштовних кредитів ви можете будь-коли поповнити їх, щоб продовжувати створювати та використовувати функції ШІ у вашому опублікованому додатку чи веб-сайті. Жодних несподіваних платежів, жодних прихованих платежів – ви завжди контролюєте свої витрати.

Кредити ШІ використовуються для двох речей: створення вашого сайту або застосунку (1 повідомлення = 1 кредит) і роботи функцій ШІ у вашому опублікованому вебпроєкті. Для використання функцій ШІ усередині сайту або вебдодатка застосовуються дробові кредити – тобто кредити витрачаються поступово лише тоді, коли користувачі взаємодіють із вашим інструментом ШІ.

Так. На панелі використання кредитів ШІ ви побачите окрему статистику кредитів, витрачених на створення та редагування, а також кредитів, використаних функціями ШІ вашого застосунку. Тож ви завжди точно знатимете, куди витрачаються кредити.

Зовсім ні. AI Builder розроблений для всіх – від нетехнічних розробників до досвідчених. Якщо ви можете описати, що ви хочете створити, AI Builder може допомогти вам у цьому.

Так, якщо ви раніше створювали проєкт за допомогою AI App Builder або кодували вебсайт за допомогою Vibe за допомогою AI Builder, інтегрована функція штучного інтелекту вже включена до вашого плану без додаткової оплати. Просто відкрийте існуючий проєкт або розпочніть новий, поповніть свої кредити штучного інтелекту, і все готово.

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