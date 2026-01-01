Як це працює?
Поділіться реферальним посиланням
Зачекайте на підключення тарифу
Отримайте виплату
Допоможіть іншим створити проєкт за допомогою ШІ та отримайте винагороду
Поділіться реферальним посиланням
- Надішліть посилання другу
- Додайте до вашого контенту або в соцмережах
- Опублікуйте у ваших спільнотах або групових чатах
Ваша винагорода: комісія 20%
Найчастіші запитання щодо реферальної програми Hostinger AI Builder
Де я можу отримати своє реферальне посилання?
Ви можете знайти своє реферальне посилання такими способами:
- у панелі управління рефералами;
- на платформі Hostinger Horizons – просто натисніть значок меню у верхньому лівому куті та виберіть "Реферальне посилання".
Скільки людей я можу запросити?
Немає обмежень щодо кількості людей, яких ви можете залучити через реферальну програму Hostinger. Поділіться своїм посиланням та рекламуйте Hostinger AI Builder стільком друзям, скільки забажаєте.
Скільки я можу заробити?
Оскільки кількість рефералів необмежена, ваш заробіток теж. Ви будете отримувати 20% від кожного успішного продажу. Лише від вас залежить, скільки ви зробите.
Що отримає мій друг?
Вони отримують додаткову знижку 20% на свій перший план Hostinger AI Builder.
Чому на отримання винагороди потрібно 45 днів?
Ми пропонуємо 30-денну гарантію повернення коштів. Це означає, що нові користувачі мають 30 днів після покупки, щоб подати запит на відшкодування.Для бухгалтерських та адміністративних задач потрібно 15 додаткових днів.
Як я отримаю винагороду?
Ви можете вибрати PayPal або банківський переказ у своїй панелі управління рефералами.PayPal щодня перераховує кошти користувачам, які накопичили 50 USD. Однак завдяки автоматизації ви можете отримати свій платіж наступного дня.Для банківського переказу вам потрібно зібрати 200 USD. Потім ви маєте зачекати до останнього четверга місяця, коли всі банківські перекази будуть оброблені. Якщо ви накопичите необхідну суму пізніше, вашу винагороду буде виплачено наступного місяця.Залежно від політики вашого банку, за банківський переказ може стягуватися додаткова комісія та курсова різниця, що може зменшити суму винагороди. Щоб уникнути цих витрат, ви можете використовувати PayPal.
Як перевірити статус моїх рефералів?
У панелі управління рефералами ви знайдете розділ "Мої винагороди". Тут ви можете відстежувати своїх рефералів і переглядати як виплачені, так і невиплачені комісії.