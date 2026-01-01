Поділіться Hostinger AI Builder та заробляйте до 150 доларів США

Заробіть 20% від суми, яку ваш друг сплачує за свій перший план Hostinger AI Builder (до 150 доларів США). Крім того, ваш друг отримує додаткову знижку 20%.
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Як це працює?

01

Поділіться реферальним посиланням

Скопіюйте своє власне посилання безпосередньо з панелі керування Hostinger AI Builder або рефералами та поділіться ним зі своїми друзями.
02

Зачекайте на підключення тарифу

Отримуйте винагороду, коли ваші друзі придбають свій перший план Hostinger AI Builder та користуватимуться послугами протягом 45+ днів.
03

Отримайте виплату

Ви отримаєте гроші через PayPal або банківським переказом на баланс Hostinger.

Допоможіть іншим створити проєкт за допомогою ШІ та отримайте винагороду

Поділіться реферальним посиланням

Поділіться реферальним посиланням

  • Надішліть посилання другу
  • Додайте до вашого контенту або в соцмережах
  • Опублікуйте у ваших спільнотах або групових чатах
Ваша винагорода: комісія 20%

Ваша винагорода: комісія 20%

Заробляйте винагороди, коли ваші друзі придбають свій перший план Hostinger AI Builder та використовуватимуть його понад 45 днів.

Найчастіші запитання щодо реферальної програми Hostinger AI Builder

Ви можете знайти своє реферальне посилання такими способами:

Немає обмежень щодо кількості людей, яких ви можете залучити через реферальну програму Hostinger. Поділіться своїм посиланням та рекламуйте Hostinger AI Builder стільком друзям, скільки забажаєте.

Оскільки кількість рефералів необмежена, ваш заробіток теж. Ви будете отримувати 20% від кожного успішного продажу. Лише від вас залежить, скільки ви зробите.

Вони отримують додаткову знижку 20% на свій перший план Hostinger AI Builder.

Ми пропонуємо 30-денну гарантію повернення коштів. Це означає, що нові користувачі мають 30 днів після покупки, щоб подати запит на відшкодування.

Для бухгалтерських та адміністративних задач потрібно 15 додаткових днів.

Ви можете вибрати PayPal або банківський переказ у своїй панелі управління рефералами.

PayPal щодня перераховує кошти користувачам, які накопичили 50 USD. Однак завдяки автоматизації ви можете отримати свій платіж наступного дня.

Для банківського переказу вам потрібно зібрати 200 USD. Потім ви маєте зачекати до останнього четверга місяця, коли всі банківські перекази будуть оброблені. Якщо ви накопичите необхідну суму пізніше, вашу винагороду буде виплачено наступного місяця.

Залежно від політики вашого банку, за банківський переказ може стягуватися додаткова комісія та курсова різниця, що може зменшити суму винагороди. Щоб уникнути цих витрат, ви можете використовувати PayPal.

У панелі управління рефералами ви знайдете розділ "Мої винагороди". Тут ви можете відстежувати своїх рефералів і переглядати як виплачені, так і невиплачені комісії.

Просувати та заробити до 150 USD

Заробляйте 20% від суми, яку ваш друг сплачує за свій перший план Hostinger AI Builder (до 150 доларів США).

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