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Відгуки користувачів про Hostinger Horizons
Кодування Vibe скорочує розробку на 45%, а такі інструменти, як Hostinger AI Builder, перетворюють природну мову на робочі прототипи за лічені години, а не тижні. Поріг входу для створення програмного забезпечення значно нижчий.
Нещодавно я мав можливість випробувати новий інструмент @Hostinger AI Builder і мушу сказати, що я був вражений. 😎
Hostinger AI Builder може бути найефективнішим інструментом для створення коду Vibe для створення додатків вартістю мільйон доларів.
Hostinger AI Builder — це новий та інноваційний спосіб створювати MVP та тестувати ідеї перед тим, як повністю поринути у справу.
Ви не повірите, як легко створити те, що ви хочете для свого веб-сайту та клієнтів, за допомогою AI Builder від Hostinger! Просто неймовірно – переконайтеся самі!
Hostinger AI Builder – це інструмент, за допомогою якого ви можете втілити свою ідею – вам просто потрібно її пояснити, і вона просто спрацює.
Мені подобається, як розвиваються справи з @Hostinger AI Builder! З новим оновленням штучного інтелекту було дуже весело взаємодіяти. Воно змінило правила гри не лише для мене, але й для багатьох інших, яких я знаю.
Цікаво, як Hostinger впорався з AI Builder... Неймовірно швидко він дозволяє будь-кому розгортати фронтенд та бекенд.
Не можу передати, як довго цей проєкт чекав у моєму списку «колись-небудь», ПОКИ ви, хлопці, не створили AI Builder. Я нічого не знаю про кодування веб-додатків. 0, і ось він. Мій проєкт мрії допомогти товаришам — це РЕАЛЬНИЙ ПРОЄКТ. Ура!
Hostinger AI Builder справді змінює правила гри порівняно з усім іншим. Налаштувати піддомен для мого блогу у моєму веб-додатку було так просто – я подумав: «Вау!»
Тепер ви можете створювати веб-застосунки, просто ввівши запит у Hostinger AI Builder. Дійсно крута штука!
Я спробував Hostinger AI Builder, і він докорінно змінив правила гри! Цей конструктор додатків на основі штучного інтелекту без коду створює стильні вебсайти та додатки за лічені хвилини — розробляє дизайн, кодує та пише тексти для вас. Варто спробувати.
Інструмент замінює послуги розробника/програміста вищого рівня. Він згенерує будь-який проєкт.
Ви можете створювати досить гарні речі за допомогою Hostinger AI Builder. Він не схожий на типовий конструктор вебсайтів – це щось більше.
Поширені запитання про Hostinger Horizons
Чим відрізняються тарифи Hostinger Horizons?
Тарифи Hostinger Horizons відрізняються можливостями та кількістю кредитів ШІ на місяць. Кількість кредитів визначає, скільки повідомлень ви можете надсилати агенту ШІ в чаті. У вищих тарифах доступно більше функцій і можливостей для масштабування.
Як нараховуються кредити ШІ?
Кредити ШІ використовуються для двох речей: створення вашого проєкту та запуску функцій ШІ всередині нього, коли він стане активним. Під час створення кожне повідомлення, яке ви надсилаєте агенту ШІ Horizons, використовує один кредит. Коли ваш опублікований вебсайт або застосунок містить функціонал на основі ШІ, кредити використовуються щоразу, коли ваші користувачі взаємодіють з ним – і оскільки ми використовуємо дробові кредити для цього, це дозволяє вам більше експериментувати за незначну частину вартості.
Чи можу я побачити, скільки кредитів ШІ використала моя програма?
Так. Ваша панель використання кредитів ШІ показує розбивку кредитів, використаних для створення та редагування, а також кредитів, спожитих функціями ШІ вашого застосунку – тож ви завжди точно знаєте, куди йдуть ваші кредити.
Чи можна придбати додаткові кредити ШІ, не переходячи на вищий тариф?
Якщо у вас є тариф, ви можете купити додаткові кредити ШІ, не переходячи на вищий тариф.
Чи можна купити Hostinger Horizons без хостингу?
Для використання Hostinger Horizons потрібен хостинг, аби ваш сайт або вебзастосунок були доступні онлайн.
Якщо ви ще не маєте активного хостинг-тарифу, хостинг буде входити у вашу покупку Hostinger Horizons без додаткової плати.
Якщо ви маєте активний хостинг-тариф, додатковий тариф не буде входити у вашу покупку Horizons. У такому разі ви можете продовжувати користуватися підключеним тарифом.
Зверніть увагу, що хостинг і Hostinger Horizons потрібно продовжувати окремо. Ви можете керувати кожною послугою, а також змінювати або продовжувати їх незалежно.
Які типи сайтів можна опублікувати за допомогою Hostinger Horizons?
Hostinger Horizons дозволяє згенерувати сайти та додатки без навичок програмування. Реалізуйте будь-яку ідею – від бізнес-сайтів та інтернет-магазинів до фітнес-трекерів, інструментів для управління проєктами.
Чи можна створювати мобільні додатки за допомогою Hostinger Horizons?
Hostinger Horizons генерує додатки та сайти, які без проблем працюють на мобільних пристроях. Однак наразі конструктор не підтримує створення нативних мобільних додатків для App Store або Google Play.
Кому належить код, створений за допомогою Hostinger Horizons?
Ви повністю володієте кодом свого сайту або вебдодатка. Підписавшись на платний тариф Hostinger Horizons, ви зможете завантажити код у будь-який час.
Чи можливо інтегрувати сторонні API або сервіси з Hostinger Horizons?
Так, ви можете інтегрувати сторонні API та сервіси з Hostinger Horizons. Він безперебійно працює з такими інструментами, як Stripe та Supabase, а також можна підключати інші API для оплати, обробки даних тощо. Якщо вам потрібна допомога з підключенням сторонніх сервісів, повідомте про це через чат. Hostinger Horizons впорається із будь-яким запитом.