Кредити ШІ використовуються для двох речей: створення вашого проєкту та запуску функцій ШІ всередині нього, коли він стане активним. Під час створення кожне повідомлення, яке ви надсилаєте агенту ШІ Horizons, використовує один кредит. Коли ваш опублікований вебсайт або застосунок містить функціонал на основі ШІ, кредити використовуються щоразу, коли ваші користувачі взаємодіють з ним – і оскільки ми використовуємо дробові кредити для цього, це дозволяє вам більше експериментувати за незначну частину вартості.