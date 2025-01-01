Mettez en valeur votre projet avec un nom de domaine .dev
CA$ 22.99ÉCONOMISEZ 13 %CA$ 19.99 /1ère année
Enregistrez une extension .dev et partagez votre passion en ligne.
Consulter d'autres extensions de nom de domaine
Protection de la confidentialité WHOIS gratuite
Support 24h/24 et 7j/7
Aucune compétence technique requise
Domaines .dev - Conçus pour les experts techniques
Les domaines .dev sont un excellent choix pour les développeurs pour présenter les projets passionnants qu'ils créent en utilisant différents logiciels et langages de programmation.
Si vous êtes un développeur de construction, l'utilisation de noms de domaine .dev pour votre portfolio en ligne ou votre site web d'entreprise vous aidera à vous connecter avec des clients potentiels.
En utilisant un TLD .dev, les gens sauront ce que représente votre marque avant même d'ouvrir le site web.
Pourquoi choisir un domaine .dev ?
Ces domaines sont plus sûrs que de nombreux autres TLD. Chaque extension .dev est incluse dans la liste de préchargement HSTS, de sorte que les navigateurs web modernes ne se connectent à un site web .dev qu'en utilisant HTTPS. Une fonction de sécurité intégrée pour vous et vos visiteurs, aucune configuration individuelle n'est nécessaire - votre site a seulement besoin d'un certificat SSL, que nous incluons gratuitement dans nos plans d'hébergement.
FAQ sur le nom de domaine .dev
Réponses aux questions fréquemment posées sur les noms de domaine .dev.