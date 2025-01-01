Le nom de domaine .ch est le ccTLD (domaine de premier niveau de code pays) officiel de la Suisse. Lancé en 1987, il s'agit de l'une des extensions de nom de domaine les plus anciennes au monde. Actuellement, il existe plus de 2,4 millions de noms de domaine .ch enregistrés, dont beaucoup appartiennent à des propriétaires de sites web en Europe.

L'extension signifie "Confoederatio Helvetica" (Confédération helvétique), le nom latin de la Suisse. Elle symbolise la neutralité à l'égard des quatre langues officielles du pays.

Au fil des ans, cette extension est devenue populaire pour les astuces de nom de domaine en la combinant avec des mots anglais et allemands se terminant par "ch". De nombreux propriétaires de sites web chinois optent également pour des noms de domaine .ch lorsque les noms de domaine .cn qu'ils désirent ne sont pas disponibles.