Qualsiasi utente al mondo può registrare un nome di dominio .ch per il proprio indirizzo web.

SWITCH, il registro ufficiale per i domini .ch, non richiede che i registranti siano svizzeri, risiedano in Svizzera o possiedano un'attività nel paese. Offre inoltre supporto per nomi di dominio internazionalizzati, rendendoli accessibili alle lingue che utilizzano scritture non latine.