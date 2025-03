Pubblichi contenuti video online e sei sicuro che un nome di dominio .tv sia perfetto per il tuo sito? Non ti sbagli! Per tua fortuna, potrai registrare il tuo nome di dominio con Hostinger in pochi click.

1. Su questa pagina, sali fino a trovare il nostro strumento di verifica dei domini. Scrivi il nome di dominio che desideri nella barra di ricerca e clicca su cerca.

2. Seleziona il dominio che ritieni più adatto al tuo sito, crea un account Hostinger e paga il tuo acquisto.

3. Segui le istruzioni per portare a termine la registrazione del tuo nome di dominio.

4. Per completare la procedura, ti verrà chiesto di verificare la proprietà del tuo dominio .tv tramite email.

Portata a termine la procedura, sarai finalmente proprietario di un dominio .tv. Potrai tornare al tuo account Hostinger in qualsiasi momento per gestire i tuoi nomi di dominio, ottenere strumenti per la privacy e gestire ogni altro aspetto legato alla registrazione.

Hostinger è un registrar accreditato ICANN responsabile: ciò significa che applichiamo gli standard più elevati quando si parla di garantire la registrazione di un dominio. In caso di difficoltà, il nostro team di supporto live sarà disponibile 24/7.

Hai già un dominio .tv registrato altrove? Saremo lieti di migrarlo su Hostinger! Dovrai semplicemente richiedere il trasferimento del dominio. Non preoccuparti, ci occuperemo noi di tutti gli aspetti tecnici.

Se non sei interessato ai domini .tv, ricorda che sono disponibili anche altre estensioni di nome di dominio. Usa lo strumento di verifica dei domini per trovare il TLD più adatto al tuo sito.