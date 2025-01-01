.tv, Polinezya ada ülkesi Tuvalu'nun ülke kodlu üst düzey alan adıdır. Ayrıca "televizyon" kelimesinin kısaltmasına olan benzerliği, onu yayın, medya ve eğlence işletmeleri arasında popüler hale getirir.

.tv domain uzantısı, video veya yayın hizmetleri sunan bir şirketin kalabalık bir pazarda öne çıkmasına ve ziyaretçilere web sitelerinde ne beklemeleri gerektiğini göstermesine yardımcı olur.

Video içeriği barındıran web siteleri .tv alan adı için en önemli hedef kitledir ancak diğer kullanıcılar arasında çevrimiçi video markalarıyla bir ilişki kurmayı amaçlayan medya ve pazarlama işletmeleri bulunur.

Tuvalu'nun dışında yerel bir işletme yürütüyorsanız da bu alan adı harika bir seçenektir.