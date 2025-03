Sia .co che .com sono credibili e popolari, soprattutto per le aziende. .com è più utilizzato, con oltre 230 milioni di registrazioni, ed è in circolazione da più tempo rispetto a .co. Sebbene la maggior parte degli utenti di internet abbia più familiarità con .com, trovare un nome di dominio adatto con questa estensione è difficile.

Con un mercato .com troppo saturo, scegliere .co rende più facile ottenere più velocemente un dominio memorabile. I domini .co possono anche essere ottimi hack di dominio, come dis.co e ta.co.