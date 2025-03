L'AI website builder è una piattaforma che utilizza l'intelligenza artificiale per generare un sito personalizzato da zero. Di conseguenza, chiunque può creare un sito web in modo rapido e semplice, senza bisogno di conoscenze tecniche o esperienze di programmazione.

Il website builder di Hostinger offre la creazione di siti web AI come uno dei suoi strumenti AI integrati, insieme a AI Writer, AI Image Generator, AI Heatmaps, AI Blog Generator e AI SEO Assistant.