Ti consigliamo di ottenere un nome di dominio personalizzato per il tuo portfolio online per apparire più professionale e sostenere i tuoi sforzi di marketing. Avere il tuo nome o il tuo brand personale come indirizzo del sito lo renderà più memorabile e più facile da condividere.

Puoi anche scegliere un dominio .pro, .dev, o qualsiasi altra estensione di dominio disponibile per rendere il tuo indirizzo web più accattivante.

Usa lo strumento di verifica dominio per verificare se il nome di dominio da te desiderato è disponibile: in caso contrario, il nostro strumento ti offrirà alcune alternative. Scegliendo il nostro piano Website Builder Premium o Business otterrai un nome di dominio gratuito per il primo anno.