I server privati virtuali sono ideali per la creazione di progetti complessi come siti web ad alta intensità di risorse, app web, server di gioco online e WordPress multisito. Puoi installare il tuo sistema operativo e configurare un ambiente server perfetto su misura per le tue esigenze.

A differenza del web hosting tradizionale, otterrai risorse dedicate, come potenza della CPU, RAM o spazio su disco.

Valuta l'aggiornamento a soluzioni VPS quando il tuo web hosting gestito non soddisfa più i tuoi requisiti e sai come gestire un server virtuale. Se è la prima volta che esegui l'upgrade a una piattaforma VPS, dai un'occhiata al nostro tutorial su come ospitare un sito web su VPS per comprendere tutte le nozioni di base.

Se desideri aggiornare il tuo attuale piano VPS, vai al tuo account Hostinger e clicca sul pulsante Aggiorna.