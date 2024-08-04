Docker hosting VPS
Sconti del Black Friday
Semplifica la distribuzione delle app con Docker
Il potente Docker Manager consente di gestire visivamente i container senza utilizzare comandi complessi.
Hosting VPS senza interruzioni per le tue app Docker
Prestazioni imbattibili
Grazie all'archiviazione SSD NVMe e ai processori AMD EPYC, puoi eseguire più container, usufruire di trasferimenti di dati più rapidi, eseguire più attività senza interruzioni e gestire carichi di lavoro ad alto traffico con facilità.
VPS gestito dall'intelligenza artificiale
Gestisci il tuo VPS con un messaggio. Kodee gestisce le attività all'istante, dalla risoluzione dei problemi al ripristino delle password.
Risorse garantite
I nostri piani VPS offrono risorse dedicate, tra cui CPU, RAM e spazio di archiviazione, su misura per i tuoi progetti.
Distribuisci con Docker Manager
Prendi il controllo dei tuoi progetti con una dashboard visiva e intuitiva. Avvia, gestisci e monitora all'istante i container, distribuisci da file di composizione e automatizza le attività con il nostro agente AI: tutto incluso nel tuo piano Docker VPS.
Hosting VPS Docker su cui puoi contare
Sono incredibilmente soddisfatto dell'hosting VPS di Hostinger! Il loro uptime è costantemente eccellente, mantenendo il mio sito sempre funzionante. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico è stato rapido, competente e davvero disponibile.
Tutto funziona alla grande con Hostinger, con il chatbot AI e la chat umana, se l'IA non riesce a risolvere il tuo problema. Oh, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alti e bassi. Grazie al team di sviluppo e a tutti gli altri coinvolti. Continuate così 🚀
Finalmente un'azienda di hosting VPS che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei propri utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto. Affidabile. Solido come una roccia.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere più colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per avermi aiutato con questo upgrade N8N sul mio VPS Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non si blocca mai, non si blocca mai.
L'azienda sta andando bene, sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo. Non sono costosi come altri provider con configurazioni VPS e piani tariffari davvero ottimi.
Il tuo VPS gestito dall'intelligenza artificiale inizia qui
Controllare e convalidare il codice yaml
Controlla e correggi i file Docker Compose in pochi secondi. Nessun errore di sintassi, nessun problema di distribuzione.
Gestisci le impostazioni di sicurezza
Aggiorna le regole del firewall, gestisci le chiavi SSH e configura il DNS inverso, tutto tramite un semplice prompt.
Prestazioni fluide del contenitore
Utilizza l'intelligenza artificiale per analizzare i log di Docker, individuare tempestivamente i problemi e monitorare CPU, memoria e disco in tempo reale.