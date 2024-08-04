Missa inte Black Friday-klippen

Upp till 67% rabatt på Docker VPS-hosting

Hantera Docker-projekt med lätthet

Distribuera din app med vår inbyggda Docker-hanterare.

Gratis Docker-hanterare ingår Gratis automatiska veckovisa säkerhetskopior AI-hanterad VPS
55,90  kr /mån
30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
Docker-hosting

Missa inte Black Friday-erbjudandena

Allt du behöver för att starta, leverera och skala upp – från en och samma leverantör

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis .cloud-domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset dividerat med antalet månader i ditt plan.

Förenkla appdistribution med Docker

Docker håller dina projekt organiserade och isolerade, vilket gör det enklare att distribuera applikationer i olika miljöer utan kompatibilitetsproblem.

Den kraftfulla Docker Manager låter dig hantera dina containrar visuellt utan att använda komplexa kommandon.

Förenkla appdistribution med Docker

Sömlös VPS-hosting för dina Docker-appar

Oslagbar prestanda
Oslagbar prestanda

Kör flera containrar, njut av snabbare dataöverföringar, gör flera saker samtidigt sömlöst och hantera högtrafikerade arbetsbelastningar med lätthet, tack vare NVMe SSD-lagring och AMD EPYC-processorer.

AI-hanterad VPS
AI-hanterad VPS

Hantera din VPS med ett meddelande. Kodee hanterar uppgifter direkt, från felsökning till lösenordsåterställningar.

Garanterade resurser
Garanterade resurser

Våra VPS-planer erbjuder dedikerade resurser, inklusive CPU, RAM och lagring, skräddarsydda för dina projekt.

Distribuera med Docker-hanteraren
Distribuera med Docker-hanteraren

Ta kontroll över dina projekt med en tydlig visuell instrumentpanel. Starta, hantera och övervaka containrar direkt, distribuera från skrivfiler och automatisera uppgifter med vår AI-agent – allt ingår i ditt Docker VPS-abonnemang.

Rekommenderad serverplats:

Kontrollerar...

Lokal implementering. Global räckvidd.

Välj en serverplats nära din publik för att öka laddningshastigheten. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.

Lokal implementering. Global räckvidd.

Docker VPS-hosting du kan lita på

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha
3 mars 2025

Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras drifttid är genomgående förstklassig, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin
14 april 2025

Allt är smidigt och bra med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt, om AI inte kan lösa din fråga. Och VPS:en är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Fortsätt så 🚀

Noel
Noel
26 april 2025

Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns bergfast.

Omkar
Omkar
30 maj 2025

Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans, och jag kunde inte vara mer imponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.

Sylvain
Sylvain
26 juni 2025

Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tack igen Carla.

Herriman
Herriman
5 november 2024

Hostinger VPS är helt enastående. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, aldrig kraschar.

Martin K
Martin K
4 augusti 2024

Företaget går bra, jag är väldigt nöjd med de specifika tjänster jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen med riktigt bra VPS-inställningar och prisplaner.

Din AI-hanterade VPS börjar här

Kodee är din AI-agent för att hantera servrar och containrar via enkel chatt. Inga kommandon, ingen jargong. Oavsett om du distribuerar Docker-projekt, automatiserar dagliga uppgifter eller kontrollerar serverprestanda, skriv bara det du behöver.
Kodee förstår över 50 språk, genererar kompletta Docker-konfigurationer och ser till att din VPS fungerar smidigt.
Din AI-hanterade VPS börjar här

Kontrollera och validera yaml-koden

Kontrollera och åtgärda Docker-kompositionsfiler på några sekunder. Inga syntaxfel, inga huvudvärk vid distribution.

Hantera säkerhetsinställningar

Uppdatera brandväggsregler, hantera SSH-nycklar och konfigurera omvänd DNS, allt med en enkel prompt.

Smidig containerprestanda

Använd AI för att analysera Docker-loggar, upptäcka problem tidigt och övervaka CPU, minne och disk i realtid.

Google
Rating:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
Rating:
4.7
874
reviews

Testa VPS-hosting med Docker Manager

30-dagars pengarna-tillbaka-garanti

Vanliga frågor om Docker VPS

Hitta svar på de vanligaste frågorna om Docker-hostingtjänster.

Vad är Docker VPS-hosting?

Kan jag migrera mina befintliga appar till en Docker VPS?

Kan jag enkelt skala applikationer med Docker-containerhosting?

Vilka är utmaningarna med att använda Docker på en VPS?

Kan jag få teknisk support för Docker-hosting?

Kan jag använda Docker för att hosta en webbplats?

Finns det ett Docker-gränssnitt?

Vad är knappen "Distribuera på Hostinger"?