Docker के साथ ऐप परिनियोजन को सरल बनाएं
शक्तिशाली डॉकर मैनेजर आपको जटिल कमांड का उपयोग किए बिना अपने कंटेनरों को दृश्य रूप से प्रबंधित करने की अनुमति देता है।
आपके Docker ऐप्स के लिए निर्बाध VPS होस्टिंग
अपराजेय प्रदर्शन
NVMe SSD स्टोरेज और AMD EPYC प्रोसेसर की बदौलत, कई कंटेनर चलाएं, तीव्र डेटा ट्रांसफर का आनंद लें, निर्बाध रूप से मल्टीटास्क करें और उच्च-ट्रैफिक वर्कलोड को आसानी से संभालें।
AI-प्रबंधित VPS
एक संदेश के साथ अपने VPS को प्रबंधित करें। Kodee समस्या निवारण से लेकर पासवर्ड रीसेट तक, सभी कार्यों को तुरंत संभालता है।
गारंटीकृत संसाधन
हमारी वीपीएस योजनाएं आपके प्रोजेक्ट के अनुरूप सीपीयू, रैम और स्टोरेज सहित समर्पित संसाधन प्रदान करती हैं।
Docker प्रबंधक के साथ परिनियोजित करें
एक साफ़-सुथरे विज़ुअल डैशबोर्ड के साथ अपनी परियोजनाओं पर नियंत्रण पाएँ। कंटेनरों को तुरंत लॉन्च, प्रबंधित और मॉनिटर करें, कंपोज़ फ़ाइलों से डिप्लॉय करें, और हमारे AI एजेंट के साथ कार्यों को स्वचालित करें - ये सभी आपके Docker VPS प्लान में शामिल हैं।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं होस्टिंगर की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूँ! उनका अपटाइम लगातार बेहतरीन रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती रहती है। जब भी मुझे मदद की ज़रूरत पड़ी, उनकी तकनीकी सहायता टीम तेज़, जानकार और वाकई मददगार रही।
होस्टिंगर, एआई चैट बॉट + ह्यूमन चैट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है, अगर एआई आपके सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है। और हाँ, उनका वीपीएस तो कमाल का है, कोई उतार-चढ़ाव नहीं। डेवलपर टीम और बाकी सभी लोगों का शुक्रिया। ऐसे ही बने रहें 🚀
आखिरकार एक VPS होस्टिंग कंपनी जो इसे सही तरीके से करती है! उचित मूल्य। बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है। निर्बाध बैकअप। अच्छा सपोर्ट। विश्वसनीय। बहुत मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस तक पहुँच खोने के बाद, मैंने होस्टिंगर सपोर्ट से संपर्क किया, और मैं इससे ज़्यादा प्रभावित नहीं हो सकता था। सपोर्ट टीम के कोडी और मोहम्मद अविश्वसनीय रूप से धैर्यवान और गहन थे।
मेरे होस्टिंगर VPS पर इस N8N अपग्रेड में मदद करने के लिए कार्ला का बहुत-बहुत शुक्रिया। पेशेवर और जानकार, कार्ला, फिर से शुक्रिया।
होस्टिंगर VPS बिल्कुल शानदार है। यह हमेशा काम करता है। यह हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, कभी क्रैश नहीं होता।
कंपनी अच्छा काम कर रही है, और मैं उनके ज़रिए इस्तेमाल की जाने वाली विशिष्ट सेवाओं से बहुत खुश हूँ। यह कुछ जगहों जितना महंगा नहीं है, जहाँ VPS सेटअप और मूल्य योजनाएँ वाकई बेहतरीन हैं।
आपका AI-प्रबंधित VPS यहीं से शुरू होता है
yaml कोड की जाँच और सत्यापन करें
Docker कंपोज़ फ़ाइलों को सेकंडों में जांचें और ठीक करें। कोई सिंटैक्स त्रुटि नहीं, कोई परिनियोजन संबंधी परेशानी नहीं।
सुरक्षा सेटिंग्स प्रबंधित करें
फ़ायरवॉल नियमों को अपडेट करें, SSH कुंजियों का प्रबंधन करें, और रिवर्स DNS को कॉन्फ़िगर करें, ये सभी एक सरल प्रॉम्प्ट के माध्यम से।
सुचारू कंटेनर प्रदर्शन
डॉकर लॉग का विश्लेषण करने, समस्याओं को शीघ्र पकड़ने तथा वास्तविक समय में सीपीयू, मेमोरी और डिस्क की निगरानी करने के लिए एआई का उपयोग करें।