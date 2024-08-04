सबसे बड़ी चुनौतियों में कई Docker कंटेनरों का प्रबंधन और सुरक्षा संबंधी समस्याओं से निपटना शामिल है। जब आपके Docker कंटेनर ठीक से कॉन्फ़िगर नहीं होते हैं, तो वे खतरों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं।

संक्षेप में, यदि आप कंटेनर-आधारित विकास से परिचित नहीं हैं, तो सीखने की प्रक्रिया कठिन हो सकती है।

सौभाग्य से, Hostinger VPS प्लान के साथ, आपको सेटअप प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए एक पूर्व-निर्मित टेम्पलेट मिलता है: Docker के साथ Ubuntu 24.04 64-बिट। साथ ही, हमारे पास Docker कंटेनर कैसे बनाएँ पर एक विस्तृत ट्यूटोरियल और एक Docker चीट शीट है जिसमें सभी आवश्यक कमांड एक ही स्थान पर उपलब्ध हैं। सुरक्षा के लिए, आपका डेटा हमारे स्वचालित साप्ताहिक बैकअप के साथ सुरक्षित रहेगा।