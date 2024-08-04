Black Friday ऑफर हाथ से न जाने दें

निःशुल्क Docker प्रबंधक शामिल निःशुल्क स्वचालित साप्ताहिक बैकअप AI-प्रबंधित VPS
शुरुआत करने, शिपिंग करने और विस्तार करने के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए - वह सब एक ही प्रदाता से

Docker manager
कंटेनर लॉग तक त्वरित पहुँच
एक-क्लिक अपडेट
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
Docker के साथ ऐप परिनियोजन को सरल बनाएं

डॉकर आपकी परियोजनाओं को व्यवस्थित और पृथक रखता है, जिससे संगतता समस्याओं के बिना विभिन्न वातावरणों में अनुप्रयोगों को तैनात करना आसान हो जाता है।

शक्तिशाली डॉकर मैनेजर आपको जटिल कमांड का उपयोग किए बिना अपने कंटेनरों को दृश्य रूप से प्रबंधित करने की अनुमति देता है।

अपराजेय प्रदर्शन
NVMe SSD स्टोरेज और AMD EPYC प्रोसेसर की बदौलत, कई कंटेनर चलाएं, तीव्र डेटा ट्रांसफर का आनंद लें, निर्बाध रूप से मल्टीटास्क करें और उच्च-ट्रैफिक वर्कलोड को आसानी से संभालें।

एक संदेश के साथ अपने VPS को प्रबंधित करें। Kodee समस्या निवारण से लेकर पासवर्ड रीसेट तक, सभी कार्यों को तुरंत संभालता है।

हमारी वीपीएस योजनाएं आपके प्रोजेक्ट के अनुरूप सीपीयू, रैम और स्टोरेज सहित समर्पित संसाधन प्रदान करती हैं।

एक साफ़-सुथरे विज़ुअल डैशबोर्ड के साथ अपनी परियोजनाओं पर नियंत्रण पाएँ। कंटेनरों को तुरंत लॉन्च, प्रबंधित और मॉनिटर करें, कंपोज़ फ़ाइलों से डिप्लॉय करें, और हमारे AI एजेंट के साथ कार्यों को स्वचालित करें - ये सभी आपके Docker VPS प्लान में शामिल हैं।

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

जांच की जा रही है...

लोडिंग स्पीड बढ़ाने के लिए अपने दर्शकों के नज़दीक एक सर्वर लोकेशन चुनें। हमारे डेटा सेंटर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका में फैले हुए हैं।

Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha
3 मार्च, 2025

मैं होस्टिंगर की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूँ! उनका अपटाइम लगातार बेहतरीन रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती रहती है। जब भी मुझे मदद की ज़रूरत पड़ी, उनकी तकनीकी सहायता टीम तेज़, जानकार और वाकई मददगार रही।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin
14 अप्रैल, 2025

होस्टिंगर, एआई चैट बॉट + ह्यूमन चैट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है, अगर एआई आपके सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है। और हाँ, उनका वीपीएस तो कमाल का है, कोई उतार-चढ़ाव नहीं। डेवलपर टीम और बाकी सभी लोगों का शुक्रिया। ऐसे ही बने रहें 🚀

Noel
Noel
26 अप्रैल, 2025

आखिरकार एक VPS होस्टिंग कंपनी जो इसे सही तरीके से करती है! उचित मूल्य। बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है। निर्बाध बैकअप। अच्छा सपोर्ट। विश्वसनीय। बहुत मज़बूत।

Omkar
Omkar
30 मई, 2025

अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस तक पहुँच खोने के बाद, मैंने होस्टिंगर सपोर्ट से संपर्क किया, और मैं इससे ज़्यादा प्रभावित नहीं हो सकता था। सपोर्ट टीम के कोडी और मोहम्मद अविश्वसनीय रूप से धैर्यवान और गहन थे।

Sylvain
Sylvain
26 जून, 2025

मेरे होस्टिंगर VPS पर इस N8N अपग्रेड में मदद करने के लिए कार्ला का बहुत-बहुत शुक्रिया। पेशेवर और जानकार, कार्ला, फिर से शुक्रिया।

Herriman
Herriman
5 नवंबर, 2024

होस्टिंगर VPS बिल्कुल शानदार है। यह हमेशा काम करता है। यह हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, कभी क्रैश नहीं होता।

Martin K
Martin K
4 अगस्त, 2024

कंपनी अच्छा काम कर रही है, और मैं उनके ज़रिए इस्तेमाल की जाने वाली विशिष्ट सेवाओं से बहुत खुश हूँ। यह कुछ जगहों जितना महंगा नहीं है, जहाँ VPS सेटअप और मूल्य योजनाएँ वाकई बेहतरीन हैं।

कोडी आपका AI एजेंट है जो आसान चैट के ज़रिए सर्वर और कंटेनर्स को मैनेज करता है। कोई कमांड नहीं, कोई शब्दजाल नहीं। चाहे आप डॉकर प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय कर रहे हों, रोज़मर्रा के कामों को ऑटोमेट कर रहे हों, या सर्वर परफॉर्मेंस चेक कर रहे हों, बस अपनी ज़रूरत की जानकारी टाइप करें।
कोडी 50 से अधिक भाषाओं को समझता है, पूर्ण डॉकर कॉन्फ़िगरेशन उत्पन्न करता है, और आपके वीपीएस को सुचारू रूप से चलाता रहता है।
yaml कोड की जाँच और सत्यापन करें

Docker कंपोज़ फ़ाइलों को सेकंडों में जांचें और ठीक करें। कोई सिंटैक्स त्रुटि नहीं, कोई परिनियोजन संबंधी परेशानी नहीं।

सुरक्षा सेटिंग्स प्रबंधित करें

फ़ायरवॉल नियमों को अपडेट करें, SSH कुंजियों का प्रबंधन करें, और रिवर्स DNS को कॉन्फ़िगर करें, ये सभी एक सरल प्रॉम्प्ट के माध्यम से।

सुचारू कंटेनर प्रदर्शन

डॉकर लॉग का विश्लेषण करने, समस्याओं को शीघ्र पकड़ने तथा वास्तविक समय में सीपीयू, मेमोरी और डिस्क की निगरानी करने के लिए एआई का उपयोग करें।

