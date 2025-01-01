当然。Docker 是托管网站的绝佳方式。通过将您的网站及其依赖项（例如数据库或后端）打包到容器中，您可以创建一个可移植且一致的环境。这使得在 Docker VPS 方案上部署、扩展和管理您的网站变得非常简单。

Docker 主要被开发人员、代理机构和企业用于可靠地托管和扩展现代网站和应用程序。它非常适合管理复杂的项目，例如电子商务网站或任何需要从开发到生产保持一致、可移植环境的网站。