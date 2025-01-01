不要错过黑色星期五优惠

Docker manager
快速访问容器日志
一键更新
AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
1 Gbps 网络速度
公共 API
全球数据中心
使用 Docker 简化应用程序部署

Docker 可以保持项目井然有序且相互隔离，从而更容易在不同环境中部署应用程序，而不会出现兼容性问题。

强大的 Docker 管理器允许您以可视化的方式管理容器，而无需使用复杂的命令。

为您的 Docker 应用提供无缝的 VPS 托管

无与伦比的表现

借助 NVMe SSD 存储和 AMD EPYC 处理器，您可以运行多个容器，享受更快的数据传输，无缝地进行多任务处理，并轻松应对高流量工作负载。

AI管理的VPS

通过消息管理您的VPS。Kodee可即时处理从故障排除到密码重置等各种任务。

有保障的资源

我们的VPS方案提供专用资源，包括CPU、内存和存储空间，可根据您的项目量身定制。

使用 Docker 管理器进行部署

通过简洁的可视化控制面板掌控您的项目。即时启动、管理和监控容器，通过 Compose 文件进行部署，并使用我们的 AI 代理自动执行任务——所有这些都包含在您的 Docker VPS 方案中。

本地部署，全球覆盖

选择距离受众较近的服务器位置，以提升加载速度。我们在北美、欧洲、亚洲和南美洲均设有数据中心。

值得信赖的 Docker VPS 主机

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha
2025年3月3日

我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助时，他们的技术支持团队都能迅速响应，知识渊博，而且非常乐于助人。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin
2025年4月14日

Hostinger 的一切都非常流畅出色，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，没有任何问题。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续加油！🚀

Noel
Noel
2025年4月26日

终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
Omkar
2025年5月30日

我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
Sylvain
2025年6月26日

非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她专业又博学，再次感谢 Carla。

Herriman
Herriman
2024年11月5日

Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
Martin K
2024年8月4日

这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格不像某些提供优质VPS配置和价格方案的公司那么贵。

您的AI管理型VPS从这里开始

Kodee 是您的 AI 代理，可通过简单的聊天操作来管理服务器和容器。无需命令，无需专业术语。无论您是部署 Docker 项目、自动化日常任务还是检查服务器性能，只需输入所需内容即可。
Kodee 支持 50 多种语言，生成完整的 Docker 配置，并确保您的 VPS 平稳运行。
检查并验证 YAML 代码

几秒钟内即可检查并修复 Docker Compose 文件。无语法错误，告别部署难题。

管理安全设置

通过简单的提示符即可更新防火墙规则、管理 SSH 密钥和配置反向 DNS。

容器运行平稳

利用人工智能分析 Docker 日志，及早发现问题，并实时监控 CPU、内存和磁盘。

