Docker VPS主机最高可享67%折扣
轻松管理 Docker 项目
使用我们内置的 Docker 管理器部署您的应用程序。
为您的 Docker 应用提供无缝的 VPS 托管
无与伦比的表现
借助 NVMe SSD 存储和 AMD EPYC 处理器，您可以运行多个容器，享受更快的数据传输，无缝地进行多任务处理，并轻松应对高流量工作负载。
AI管理的VPS
通过消息管理您的VPS。Kodee可即时处理从故障排除到密码重置等各种任务。
有保障的资源
我们的VPS方案提供专用资源，包括CPU、内存和存储空间，可根据您的项目量身定制。
使用 Docker 管理器进行部署
通过简洁的可视化控制面板掌控您的项目。即时启动、管理和监控容器，通过 Compose 文件进行部署，并使用我们的 AI 代理自动执行任务——所有这些都包含在您的 Docker VPS 方案中。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助时，他们的技术支持团队都能迅速响应，知识渊博，而且非常乐于助人。
Hostinger 的一切都非常流畅出色，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，没有任何问题。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续加油！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她专业又博学，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格不像某些提供优质VPS配置和价格方案的公司那么贵。
检查并验证 YAML 代码
几秒钟内即可检查并修复 Docker Compose 文件。无语法错误，告别部署难题。
管理安全设置
通过简单的提示符即可更新防火墙规则、管理 SSH 密钥和配置反向 DNS。
容器运行平稳
利用人工智能分析 Docker 日志，及早发现问题，并实时监控 CPU、内存和磁盘。