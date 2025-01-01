Nepraleisk Black Friday pasiūlymų
Docker manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Vieno paspaudimo atnaujinimai
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Supaprastinkite programų diegimą naudodami „Docker“

„Docker“ palaiko jūsų projektų tvarką ir izoliaciją, todėl programas lengviau diegti skirtingose aplinkose be suderinamumo problemų.

Galingas „Docker Manager“ leidžia vizualiai valdyti konteinerius nenaudojant sudėtingų komandų.

Sklandus VPS talpinimas jūsų „Docker“ programoms

Neprilygstamas našumas
NVMe SSD saugykla ir AMD EPYC procesoriai leidžia paleisti kelis konteinerius, mėgautis greitesniu duomenų perdavimu, sklandžiai atlikti kelias užduotis vienu metu ir lengvai tvarkyti didelio srauto darbo krūvius.

Dirbtinio intelekto valdomas VPS
Valdykite savo VPS žinute. „Kodee“ akimirksniu atlieka užduotis – nuo trikčių šalinimo iki slaptažodžio atkūrimo.

Garantuoti ištekliai
Mūsų VPS planai siūlo dedikuotus išteklius, įskaitant procesorių, RAM ir saugyklą, pritaikytus jūsų projektams.

Diegimas naudojant „Docker“ tvarkyklę
Valdykite savo projektus naudodami aiškią vaizdinę ataskaitų sritį. Akimirksniu paleiskite, valdykite ir stebėkite konteinerius, diegkite iš sukurtų failų ir automatizuokite užduotis naudodami mūsų dirbtinio intelekto agentą – visa tai įtraukta į jūsų „Docker VPS“ planą.

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

Norėdami padidinti įkėlimo greitį, rinkitės serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.

„Docker VPS“ talpinimas, kuriuo galite pasikliauti

Gad Iradufasha
2025 m. kovo 3 d.

Esu nepaprastai patenkintas „Hostinger“ VPS talpinimu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik man prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti ir nuoširdžiai paslaugi.

Maxim Shishkin
2025 m. balandžio 14 d.

Viskas sklandžiai ir puikiai veikia su „Hostinger“, dirbtinio intelekto pokalbių robotu + žmonių pokalbiais, jei dirbtinis intelektas negali išspręsti jūsų klausimo. O, ir jų VPS tiesiog dega, jokių pakilimų ir nuosmukių. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Tik taip ir toliau 🚀

Noel
2025 m. balandžio 26 d.

Pagaliau VPS talpinimo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Veikia kaip ant akmens.

Omkar
2025 m. gegužės 30 d.

Praradęs prieigą prie savo savarankiškai talpinamos „n8n“ instancijos, kreipiausi į „Hostinger“ palaikymo tarnybą ir buvau labai sužavėtas. Kodee ir Mohammad iš palaikymo komandos buvo nepaprastai kantrūs ir kruopštūs.

Sylvain
2025 m. birželio 26 d.

Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano „Hostinger“ VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti, dar kartą ačiū Carlai.

Herriman
2024 m. lapkričio 5 d.

„Hostinger“ VPS yra absoliučiai išskirtinis. Jis tiesiog visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada negenda, niekada negenda.

Martin K
2024 m. rugpjūčio 4 d.

Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kai kuriose vietose, kuriose yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.

Jūsų dirbtinio intelekto valdomas VPS prasideda čia

„Kodee“ yra jūsų dirbtinio intelekto agentas, skirtas serveriams ir konteineriams valdyti naudojant paprastą pokalbių langą. Jokių komandų, jokio žargono. Nesvarbu, ar diegiate „Docker“ projektus, automatizuojate kasdienes užduotis, ar tikrinate serverio našumą, tiesiog įveskite tai, ko jums reikia.
„Kodee“ supranta daugiau nei 50 kalbų, generuoja visas „Docker“ konfigūracijas ir užtikrina sklandų jūsų VPS veikimą.
Patikrinkite ir patvirtinkite yaml kodą

Patikrinkite ir pataisykite „Docker“ komponavimo failus per kelias sekundes. Jokių sintaksės klaidų, jokių diegimo problemų.

Tvarkyti saugos nustatymus

Atnaujinkite užkardos taisykles, tvarkykite SSH raktus ir konfigūruokite atvirkštinį DNS – visa tai paprasta komanda.

Sklandus konteinerio veikimas

Naudokite dirbtinį intelektą, kad analizuotumėte „Docker“ žurnalus, anksti pastebėtumėte problemas ir realiuoju laiku stebėtumėte procesoriaus, atminties bei disko veikimą.

Docker VPS DUK

Raskite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie „Docker“ talpinimo paslaugas.

Kas yra „Docker VPS“ talpinimas?

Ar galiu perkelti esamas programas į „Docker VPS“?

Ar galiu lengvai keisti programų mastą naudodamas „Docker“ konteinerių talpinimą?

Kokie iššūkiai kyla naudojant „Docker“ VPS serveryje?

Ar galiu gauti techninę pagalbą dėl „Docker“ talpinimo?

Ar galiu naudoti „Docker“ svetainei talpinti?

Ar yra „Docker“ grafinė sąsaja?

Kas yra mygtukas „Įdiegti „Hostinger“?