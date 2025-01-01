Docker VPS hostingui
Sklandus VPS talpinimas jūsų „Docker“ programoms
Neprilygstamas našumas
NVMe SSD saugykla ir AMD EPYC procesoriai leidžia paleisti kelis konteinerius, mėgautis greitesniu duomenų perdavimu, sklandžiai atlikti kelias užduotis vienu metu ir lengvai tvarkyti didelio srauto darbo krūvius.
Dirbtinio intelekto valdomas VPS
Valdykite savo VPS žinute. „Kodee“ akimirksniu atlieka užduotis – nuo trikčių šalinimo iki slaptažodžio atkūrimo.
Garantuoti ištekliai
Mūsų VPS planai siūlo dedikuotus išteklius, įskaitant procesorių, RAM ir saugyklą, pritaikytus jūsų projektams.
Diegimas naudojant „Docker“ tvarkyklę
Valdykite savo projektus naudodami aiškią vaizdinę ataskaitų sritį. Akimirksniu paleiskite, valdykite ir stebėkite konteinerius, diegkite iš sukurtų failų ir automatizuokite užduotis naudodami mūsų dirbtinio intelekto agentą – visa tai įtraukta į jūsų „Docker VPS“ planą.
„Docker VPS“ talpinimas, kuriuo galite pasikliauti
Esu nepaprastai patenkintas „Hostinger“ VPS talpinimu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik man prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti ir nuoširdžiai paslaugi.
Viskas sklandžiai ir puikiai veikia su „Hostinger“, dirbtinio intelekto pokalbių robotu + žmonių pokalbiais, jei dirbtinis intelektas negali išspręsti jūsų klausimo. O, ir jų VPS tiesiog dega, jokių pakilimų ir nuosmukių. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Tik taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS talpinimo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Veikia kaip ant akmens.
Praradęs prieigą prie savo savarankiškai talpinamos „n8n“ instancijos, kreipiausi į „Hostinger“ palaikymo tarnybą ir buvau labai sužavėtas. Kodee ir Mohammad iš palaikymo komandos buvo nepaprastai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano „Hostinger“ VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti, dar kartą ačiū Carlai.
„Hostinger“ VPS yra absoliučiai išskirtinis. Jis tiesiog visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada negenda, niekada negenda.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kai kuriose vietose, kuriose yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
Jūsų dirbtinio intelekto valdomas VPS prasideda čia
Patikrinkite ir patvirtinkite yaml kodą
Patikrinkite ir pataisykite „Docker“ komponavimo failus per kelias sekundes. Jokių sintaksės klaidų, jokių diegimo problemų.
Tvarkyti saugos nustatymus
Atnaujinkite užkardos taisykles, tvarkykite SSH raktus ir konfigūruokite atvirkštinį DNS – visa tai paprasta komanda.
Sklandus konteinerio veikimas
Naudokite dirbtinį intelektą, kad analizuotumėte „Docker“ žurnalus, anksti pastebėtumėte problemas ir realiuoju laiku stebėtumėte procesoriaus, atminties bei disko veikimą.