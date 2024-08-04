hosting Docker VPS
Simplifica el despliegue de aplicaciones con Docker
El potente Docker Manager te permite gestionar tus contenedores visualmente sin utilizar comandos complejos.
Alojamiento VPS sin complicaciones para tus aplicaciones Docker
Rendimiento imbatible
Ejecuta múltiples contenedores, disfruta de transferencias de datos más rápidas, realiza multitareas sin problemas y maneja cargas de trabajo de alto tráfico con facilidad, gracias al almacenamiento SSD NVMe y los procesadores AMD EPYC.
VPS gestionado por IA
Administra tu VPS con un mensaje. Kodee gestiona las tareas al instante, desde la resolución de problemas hasta el restablecimiento de contraseñas.
Recursos garantizados
Nuestros planes VPS ofrecen recursos dedicados, incluyendo CPU, RAM y almacenamiento, adaptados a sus proyectos.
Implementar con Docker Manager
Toma el control de tus proyectos con un panel de control visual e intuitivo. Inicia, administra y supervisa contenedores al instante, realiza despliegues desde archivos Compose y automatiza tareas con nuestro agente de IA; todo incluido en tu plan Docker VPS.
Alojamiento VPS Docker en el que puede confiar
Estoy encantado con el hosting VPS de Hostinger. Su tiempo de actividad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione sin problemas. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, experto y muy atento.
Todo funciona de maravilla con Hostinger, tanto el chatbot con IA como el chat con un agente humano si la IA no puede resolver tu duda. ¡Y el VPS es una pasada, sin ningún problema! Gracias al equipo de desarrollo y a todos los demás involucrados. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de hosting VPS que hace las cosas bien! Buenos precios. Un portal excelente que respeta el tiempo de sus usuarios. Copias de seguridad impecables. Buen soporte. Fiable. Sólido como una roca.
Me puse en contacto con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autohospedada, y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización a N8N en mi VPS de Hostinger. Profesional y experta, gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es sencillamente excepcional. Funciona a la perfección. Siempre es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa va muy bien; estoy muy satisfecho con los servicios que utilizo. No son tan caros como otros proveedores que ofrecen excelentes configuraciones de VPS y planes de precios competitivos.
Tu VPS gestionado por IA comienza aquí.
Verificar y validar el código YAML
Comprueba y corrige archivos Docker Compose en segundos. Sin errores de sintaxis, sin problemas de despliegue.
Administrar la configuración de seguridad
Actualiza las reglas del firewall, administra las claves SSH y configura el DNS inverso, todo ello a través de un simple indicador.
Rendimiento suave del contenedor
Utilice la IA para analizar los registros de Docker, detectar problemas de forma temprana y monitorizar la CPU, la memoria y el disco en tiempo real.