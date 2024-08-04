Akár 67% kedvezmény Docker VPS tárhelyre
Docker projektek egyszerű kezelése
Telepítsd alkalmazásodat a beépített Docker kezelőnkkel.
Válassza ki a legjobb VPS-csomagot Docker alkalmazásának telepítéséhez
Minden, amire szüksége van az indításhoz, a szállításhoz és a skálázáshoz – egyetlen szolgáltatótól
Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.
Egyszerűsítse az alkalmazások telepítését a Dockerrel
A hatékony Docker Manager lehetővé teszi a konténerek vizuális kezelését összetett parancsok használata nélkül.
Zökkenőmentes VPS-tárhely Docker-alkalmazásaihoz
Verhetetlen teljesítmény
Futtasson több konténert, élvezze a gyorsabb adatátvitelt, zökkenőmentesen végezzen több feladatot egyszerre, és kezelje könnyedén a nagy forgalmú munkaterheléseket az NVMe SSD tárolónak és az AMD EPYC processzoroknak köszönhetően.
Mesterséges intelligencia által kezelt VPS
Kezeld VPS-edet üzenettel. A Kodee azonnal kezeli a feladatokat, a hibaelhárítástól a jelszó-visszaállításig.
Garantált erőforrások
VPS-csomagjaink dedikált erőforrásokat kínálnak, beleértve a CPU-t, a RAM-ot és a tárhelyet, amelyek az Ön projektjeihez vannak szabva.
Telepítés Docker Managerrel
Vegye át az irányítást projektjei felett egy letisztult, vizuálisan átlátható irányítópult segítségével. Azonnal indítson, kezeljen és figyeljen konténereket, telepítsen fájlokból, és automatizálja a feladatokat mesterséges intelligencia alapú ügynökünkkel – mindezt a Docker VPS-csomagja tartalmazza.
Docker VPS tárhely, amire számíthatsz
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam zökkenőmentesen működik. Amikor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel, a mesterséges intelligencia által működtetett chatbottal + emberi chattel, ha a mesterséges intelligencia nem tudja megoldani a kérdésedet. Ja, és a VPS-ük csak úgy simán működik, nincsenek hullámvölgyek. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, aki részt vett. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, ami jól csinálja! Jó áron. Kiváló portál, ami tiszteletben tartja a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések. Jó ügyfélszolgálat. Megbízható. Kőkeménynek tűnik.
Miután elvesztettem a hozzáférést a saját tárhelyen üzemeltetett n8n példányomhoz, felvettem a kapcsolatot a Hostinger ügyfélszolgálatával, és teljesen lenyűgözött. Kodee és Mohammad az ügyfélszolgálati csapatból hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített ebben az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen. Professzionális és hozzáértő volt, még egyszer köszönöm Carlának.
A Hostinger VPS abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik. Mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a rajtuk keresztül igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint egyes helyek, ahol igazán nagyszerű VPS-beállítások és árcsomagok vannak.
A mesterséges intelligencia által kezelt VPS-ed itt kezdődik
Yaml kód ellenőrzése és validálása
Docker Compose fájlok ellenőrzése és javítása másodpercek alatt. Nincsenek szintaktikai hibák, nincsenek telepítési problémák.
Biztonsági beállítások kezelése
Frissítse a tűzfalszabályokat, kezelje az SSH-kulcsokat és konfigurálja a fordított DNS-t egyetlen egyszerű parancssorral.
Zökkenőmentes konténerteljesítmény
Használj mesterséges intelligenciát a Docker-naplók elemzéséhez, a problémák korai észleléséhez, valamint a CPU, a memória és a lemez valós idejű monitorozásához.