Docker manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egy kattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Egyszerűsítse az alkalmazások telepítését a Dockerrel

A Docker rendszerezve és elszigetelten tartja a projektjeidet, így könnyebben telepíthetsz alkalmazásokat különböző környezetekben kompatibilitási problémák nélkül.

A hatékony Docker Manager lehetővé teszi a konténerek vizuális kezelését összetett parancsok használata nélkül.

Zökkenőmentes VPS-tárhely Docker-alkalmazásaihoz

Verhetetlen teljesítmény
Futtasson több konténert, élvezze a gyorsabb adatátvitelt, zökkenőmentesen végezzen több feladatot egyszerre, és kezelje könnyedén a nagy forgalmú munkaterheléseket az NVMe SSD tárolónak és az AMD EPYC processzoroknak köszönhetően.

Mesterséges intelligencia által kezelt VPS
Kezeld VPS-edet üzenettel. A Kodee azonnal kezeli a feladatokat, a hibaelhárítástól a jelszó-visszaállításig.

Garantált erőforrások
VPS-csomagjaink dedikált erőforrásokat kínálnak, beleértve a CPU-t, a RAM-ot és a tárhelyet, amelyek az Ön projektjeihez vannak szabva.

Telepítés Docker Managerrel
Vegye át az irányítást projektjei felett egy letisztult, vizuálisan átlátható irányítópult segítségével. Azonnal indítson, kezeljen és figyeljen konténereket, telepítsen fájlokból, és automatizálja a feladatokat mesterséges intelligencia alapú ügynökünkkel – mindezt a Docker VPS-csomagja tartalmazza.

Ajánlott szerverhely:

Ellenőrzés...

Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Válasszon a közönségéhez közeli szerverhelyet a betöltési sebesség növelése érdekében. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.

Docker VPS tárhely, amire számíthatsz

Gad Iradufasha
2025. március 3.

Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam zökkenőmentesen működik. Amikor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

Maxim Shishkin
2025. április 14.

Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel, a mesterséges intelligencia által működtetett chatbottal + emberi chattel, ha a mesterséges intelligencia nem tudja megoldani a kérdésedet. Ja, és a VPS-ük csak úgy simán működik, nincsenek hullámvölgyek. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, aki részt vett. Csak így tovább 🚀

Noel
2025. április 26.

Végre egy VPS hosting cég, ami jól csinálja! Jó áron. Kiváló portál, ami tiszteletben tartja a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések. Jó ügyfélszolgálat. Megbízható. Kőkeménynek tűnik.

Omkar
2025. május 30.

Miután elvesztettem a hozzáférést a saját tárhelyen üzemeltetett n8n példányomhoz, felvettem a kapcsolatot a Hostinger ügyfélszolgálatával, és teljesen lenyűgözött. Kodee és Mohammad az ügyfélszolgálati csapatból hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.

Sylvain
2025. június 26.

Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített ebben az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen. Professzionális és hozzáértő volt, még egyszer köszönöm Carlának.

Herriman
2024. november 5.

A Hostinger VPS abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik. Mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.

Martin K
2024. augusztus 4.

A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a rajtuk keresztül igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint egyes helyek, ahol igazán nagyszerű VPS-beállítások és árcsomagok vannak.

A mesterséges intelligencia által kezelt VPS-ed itt kezdődik

A Kodee az Ön mesterséges intelligencia alapú ügynöke, amellyel egyszerű csevegésen keresztül kezelheti a szervereket és konténereket. Nincsenek parancsok, nincsenek szakzsargonok. Akár Docker projekteket telepít, akár napi feladatokat automatizál, akár a szerver teljesítményét ellenőrzi, csak írja be, amit szeretne.
A Kodee több mint 50 nyelvet ért, teljes Docker konfigurációkat generál, és gondoskodik a VPS zökkenőmentes működéséről.
Yaml kód ellenőrzése és validálása

Docker Compose fájlok ellenőrzése és javítása másodpercek alatt. Nincsenek szintaktikai hibák, nincsenek telepítési problémák.

Biztonsági beállítások kezelése

Frissítse a tűzfalszabályokat, kezelje az SSH-kulcsokat és konfigurálja a fordított DNS-t egyetlen egyszerű parancssorral.

Zökkenőmentes konténerteljesítmény

Használj mesterséges intelligenciát a Docker-naplók elemzéséhez, a problémák korai észleléséhez, valamint a CPU, a memória és a lemez valós idejű monitorozásához.

Docker VPS GYIK

Találd meg a válaszokat a Docker tárhelyszolgáltatásokkal kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre.

Mi az a Docker VPS tárhely?

Áttelepíthetem a meglévő alkalmazásaimat egy Docker VPS-re?

Könnyen skálázhatom az alkalmazásokat a Docker konténertárhely segítségével?

Milyen kihívásokkal jár a Docker használata egy VPS-en?

Kaphatok technikai támogatást a Docker tárhelyszolgáltatáshoz?

Használhatom a Dockert weboldal üzemeltetéséhez?

Van Docker grafikus felhasználói felület?

Mi az a „Telepítés a Hostingeren” gomb?