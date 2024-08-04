A mesterséges intelligencia által kezelt VPS-ed itt kezdődik

A Kodee az Ön mesterséges intelligencia alapú ügynöke, amellyel egyszerű csevegésen keresztül kezelheti a szervereket és konténereket. Nincsenek parancsok, nincsenek szakzsargonok. Akár Docker projekteket telepít, akár napi feladatokat automatizál, akár a szerver teljesítményét ellenőrzi, csak írja be, amit szeretne.

A Kodee több mint 50 nyelvet ért, teljes Docker konfigurációkat generál, és gondoskodik a VPS zökkenőmentes működéséről.