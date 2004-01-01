その通りです。Dockerはウェブサイトをホストする優れた方法です。サイトとその依存関係（データベースやバックエンドなど）をコンテナにパッケージ化することで、移植性と一貫性のある環境を構築できます。これにより、Docker VPSプランでのウェブサイトのデプロイ、スケーリング、管理が簡単になります。

Dockerは主に、開発者、代理店、企業が最新のウェブサイトやアプリケーションを信頼性高くホスティングおよびスケーリングするために利用しています。eコマースストアなどの複雑なプロジェクトや、開発から本番環境まで一貫性と移植性を備えた環境を必要とするあらゆるサイトの管理に最適です。