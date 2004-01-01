Docker VPS ホスティングが最大 67% オフ
Dockerプロジェクトを簡単に管理
組み込みの Docker マネージャーを使用してアプリをデプロイします。
Dockerアプリをデプロイするための最適なVPSプランを選択する
開始、出荷、拡張に必要なものはすべて 1 つのプロバイダーから
すべてのプランは前払いとなります。月額料金は、プランの合計金額をプランの月数で割った金額となります。
Docker アプリのためのシームレスな VPS ホスティング
無敵のパフォーマンス
NVMe SSD ストレージと AMD EPYC プロセッサにより、複数のコンテナを実行し、データ転送を高速化し、マルチタスクをシームレスに実行し、トラフィックの多いワークロードを簡単に処理できます。
AI管理VPS
メッセージでVPSを管理しましょう。Kodeeはトラブルシューティングからパスワードのリセットまで、あらゆるタスクを即座に処理します。
保証されたリソース
当社の VPS プランでは、プロジェクトに合わせてカスタマイズされた CPU、RAM、ストレージなどの専用リソースを提供しています。
Dockerマネージャーでデプロイする
見やすいビジュアルダッシュボードでプロジェクトをコントロール。コンテナの起動、管理、監視、Composeファイルからのデプロイ、AIエージェントによるタスクの自動化など、これらはすべてDocker VPSプランに含まれています。
信頼できるDocker VPSホスティング
HostingerのVPSホスティングには本当に満足しています！稼働率は常に最高レベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでも、テクニカルサポートチームが迅速かつ知識豊富に、そして本当に親切に対応してくれました。
HostingerはAIチャットボットと人間によるチャットで、すべてがスムーズで素晴らしいです。AIが質問を解決できない場合でも対応してくれます。VPSも最高で、問題も全くありません。開発チームと関係者の皆様、ありがとうございました。これからも頑張ってください🚀
ついに、きちんとしたVPSホスティング会社が見つかりました！価格もお手頃。ユーザーの時間を大切にする優れたポータル。シームレスなバックアップ。優れたサポート。信頼性も高く、非常に安定感があります。
セルフホスト型のn8nインスタンスにアクセスできなくなったため、Hostingerのサポートに連絡してみましたが、本当に素晴らしい対応でした。サポートチームのKodeeさんとMohammadさんは、とても忍耐強く、丁寧に対応してくれました。
Hostinger VPSのN8Nアップグレードを手伝ってくれたCarlaさんに心から感謝します。プロフェッショナルで知識も豊富です。改めてCarlaさんに感謝します。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に正常に動作します。常に高速で安定しています。ダウンしたりクラッシュしたりすることはありません。
この会社は順調に業績を伸ばしており、利用しているサービスには非常に満足しています。素晴らしいVPSのセットアップと料金プランを提供している他の会社ほど高価ではありません。
yamlコードの確認と検証
Docker Composeファイルを数秒でチェック・修正。構文エラーもなく、デプロイメントの煩わしさもありません。
セキュリティ設定を管理する
ファイアウォール ルールの更新、SSH キーの管理、逆 DNS の構成をすべて簡単なプロンプトから実行できます。
スムーズなコンテナパフォーマンス
AI を使用して Docker ログを分析し、問題を早期に発見し、CPU、メモリ、ディスクをリアルタイムで監視します。