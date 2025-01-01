Līdz pat 67% atlaide Docker VPS mitināšanai

Docker mitināšana

Izvēlieties labāko VPS plānu savas Docker lietotnes izvietošanai

Viss nepieciešamais darbības uzsākšanai, nosūtīšanai un paplašināšanai — no viena pakalpojumu sniedzēja

Docker manager
Ātra piekļuve konteineru žurnāliem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Vienkāršojiet lietotņu izvietošanu ar Docker

Docker nodrošina jūsu projektu organizēšanu un izolāciju, atvieglojot lietojumprogrammu izvietošanu dažādās vidēs bez saderības problēmām.

Jaudīgais Docker Manager ļauj vizuāli pārvaldīt konteinerus, neizmantojot sarežģītas komandas.

Nevainojama VPS mitināšana jūsu Docker lietotnēm

Nepārspējama veiktspēja

Pateicoties NVMe SSD krātuvei un AMD EPYC procesoriem, varat darbināt vairākus konteinerus, baudīt ātrāku datu pārsūtīšanu, nemanāmi veikt vairākus uzdevumus vienlaikus un viegli tikt galā ar lielu datplūsmu.

Mākslīgā intelekta pārvaldīts VPS

Pārvaldiet savu VPS ar ziņojumu. Kodee veic uzdevumus acumirklī, sākot no problēmu novēršanas līdz paroles atiestatīšanai.

Garantēti resursi

Mūsu VPS plāni piedāvā jūsu projektiem pielāgotus resursus, tostarp centrālo procesoru, operatīvo atmiņu un krātuvi.

Izvietošana ar Docker pārvaldnieku

Pārņemiet kontroli pār saviem projektiem, izmantojot skaidru vizuālo informācijas paneli. Tūlītēji palaidiet, pārvaldiet un uzraugiet konteinerus, izvietojiet no rakstīšanas failiem un automatizējiet uzdevumus ar mūsu mākslīgā intelekta aģentu – tas viss ir iekļauts jūsu Docker VPS plānā.

Vietēja izvietošana. Globāla sasniedzamība.

Izvēlieties servera atrašanās vietu tuvu auditorijai, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā.

Docker VPS mitināšana, uz kuru varat paļauties

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha
2025. gada 3. marts

Esmu neticami apmierināts ar Hostinger VPS mitināšanu! Viņu darbības laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin
2025. gada 14. aprīlī

Viss norit gludi un lieliski ar Hostinger, mākslīgā intelekta tērzēšanas robotu + cilvēku tērzēšanu, ja mākslīgais intelekts nevar atrisināt jūsu jautājumu. Ak, jā, un viņu VPS ir vienkārši lielisks, nekādu kāpumu un kritumu. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Turpiniet tāpat 🚀

Noel
Noel
2025. gada 26. aprīlī

Beidzot VPS mitināšanas uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.

Omkar
Omkar
2025. gada 30. maijs

Pēc piekļuves zaudēšanas manai pašapkalpotajai n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta dienestu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Atbalsta komandas darbinieki Kodee un Mohammad bija neticami pacietīgi un rūpīgi.

Sylvain
Sylvain
2025. gada 26. jūnijs

Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N jaunināšanu manā Hostinger VPS. Profesionāli un zinoši, vēlreiz paldies Karlai.

Herriman
Herriman
2024. gada 5. novembrī

Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienkārši vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekad nedarbojas, nekad neavarē.

Martin K
Martin K
2024. gada 4. augusts

Uzņēmumam klājas labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās ar patiešām lieliskiem VPS iestatījumiem un cenu plāniem.

Jūsu mākslīgā intelekta pārvaldītais VPS sākas šeit

Kodee ir jūsu mākslīgā intelekta aģents serveru un konteineru pārvaldībai, izmantojot vienkāršu tērzēšanu. Nav komandu, nav žargona. Neatkarīgi no tā, vai izvietojat Docker projektus, automatizējat ikdienas uzdevumus vai pārbaudāt servera veiktspēju, vienkārši ierakstiet nepieciešamo.
Kodee saprot vairāk nekā 50 valodas, ģenerē pilnīgas Docker konfigurācijas un nodrošina jūsu VPS nevainojamu darbību.
Pārbaudiet un validējiet yaml kodu

Pārbaudiet un labojiet Docker kompilēšanas failus dažu sekunžu laikā. Nav sintakses kļūdu, nav izvietošanas problēmu.

Pārvaldīt drošības iestatījumus

Atjauniniet ugunsmūra noteikumus, pārvaldiet SSH atslēgas un konfigurējiet reverso DNS, izmantojot vienkāršu uzvedni.

Vienmērīga konteinera darbība

Izmantojiet mākslīgo intelektu, lai analizētu Docker žurnālus, laikus pamanītu problēmas un reāllaikā uzraudzītu centrālo procesoru, atmiņu un disku.

