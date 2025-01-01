Līdz pat 67% atlaide Docker VPS mitināšanai
Nepārspējama veiktspēja
Pateicoties NVMe SSD krātuvei un AMD EPYC procesoriem, varat darbināt vairākus konteinerus, baudīt ātrāku datu pārsūtīšanu, nemanāmi veikt vairākus uzdevumus vienlaikus un viegli tikt galā ar lielu datplūsmu.
Mākslīgā intelekta pārvaldīts VPS
Pārvaldiet savu VPS ar ziņojumu. Kodee veic uzdevumus acumirklī, sākot no problēmu novēršanas līdz paroles atiestatīšanai.
Garantēti resursi
Mūsu VPS plāni piedāvā jūsu projektiem pielāgotus resursus, tostarp centrālo procesoru, operatīvo atmiņu un krātuvi.
Izvietošana ar Docker pārvaldnieku
Pārņemiet kontroli pār saviem projektiem, izmantojot skaidru vizuālo informācijas paneli. Tūlītēji palaidiet, pārvaldiet un uzraugiet konteinerus, izvietojiet no rakstīšanas failiem un automatizējiet uzdevumus ar mūsu mākslīgā intelekta aģentu – tas viss ir iekļauts jūsu Docker VPS plānā.
Esmu neticami apmierināts ar Hostinger VPS mitināšanu! Viņu darbības laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit gludi un lieliski ar Hostinger, mākslīgā intelekta tērzēšanas robotu + cilvēku tērzēšanu, ja mākslīgais intelekts nevar atrisināt jūsu jautājumu. Ak, jā, un viņu VPS ir vienkārši lielisks, nekādu kāpumu un kritumu. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Turpiniet tāpat 🚀
Beidzot VPS mitināšanas uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas manai pašapkalpotajai n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta dienestu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Atbalsta komandas darbinieki Kodee un Mohammad bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N jaunināšanu manā Hostinger VPS. Profesionāli un zinoši, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienkārši vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekad nedarbojas, nekad neavarē.
Uzņēmumam klājas labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās ar patiešām lieliskiem VPS iestatījumiem un cenu plāniem.
Pārbaudiet un validējiet yaml kodu
Pārbaudiet un labojiet Docker kompilēšanas failus dažu sekunžu laikā. Nav sintakses kļūdu, nav izvietošanas problēmu.
Pārvaldīt drošības iestatījumus
Atjauniniet ugunsmūra noteikumus, pārvaldiet SSH atslēgas un konfigurējiet reverso DNS, izmantojot vienkāršu uzvedni.
Vienmērīga konteinera darbība
Izmantojiet mākslīgo intelektu, lai analizētu Docker žurnālus, laikus pamanītu problēmas un reāllaikā uzraudzītu centrālo procesoru, atmiņu un disku.