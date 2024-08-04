עד 67% הנחה על אירוח VPS של Docker
ביצועים שאין שני להם
הפעל מספר מכולות, תיהנה מהעברות נתונים מהירות יותר, ריבוי משימות בצורה חלקה וטפל בעומסי עבודה בעלי תעבורה גבוהה בקלות, הודות לאחסון NVMe SSD ומעבדי AMD EPYC.
VPS מנוהל על ידי בינה מלאכותית
נהל את ה-VPS שלך באמצעות הודעה. Kodee מטפל במשימות באופן מיידי, החל מפתרון בעיות ועד איפוס סיסמאות.
משאבים מובטחים
תוכניות ה-VPS שלנו מציעות משאבים ייעודיים, כולל מעבד, זיכרון RAM ואחסון, המותאמים לפרויקטים שלכם.
פריסה עם מנהל Docker
קחו שליטה על הפרויקטים שלכם בעזרת לוח מחוונים ויזואלי נקי. הפעילו, נהלו וניטרו באופן מיידי קונטיינרים, פריסו מקבצי חיבור קבצים ואוטומטיים משימות בעזרת סוכן הבינה המלאכותית שלנו - הכל כלול בתוכנית Docker VPS שלכם.
אירוח VPS של Docker שתוכלו לסמוך עליו
אני מרוצה בצורה מדהימה מאחסון ה-VPS של Hostinger! זמן הפעולה שלהם הוא באופן עקבי ברמה הגבוהה ביותר, מה ששומר על האתר שלי פועל בצורה חלקה. בכל פעם שהייתי זקוק לעזרה, צוות התמיכה הטכנית שלהם היה מהיר, בקיא ובאמת מועיל.
הכל חלק ונהדר עם Hostinger, צ'אט בוט מבוסס בינה מלאכותית + צ'אט אנושי, אם בינה מלאכותית לא יכולה לפתור את השאלה שלך. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. המשיכו כך 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת ה-n8n שלי שאירחתי את עצמי, והתרשמתי מאוד. קודי ומוחמד מצוות התמיכה היו סבלניים ויסודיים להפליא.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה בשרת ה-VPS של Hostinger שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא פשוט יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מצליחה, אני מאוד מרוצה מהשירותים הספציפיים שאני משתמש בהם. לא יקר כמו במקומות אחרים עם הגדרות VPS ותוכניות מחירים ממש טובות.
בדיקה ואימות של קוד yaml
בדוק ותקן קבצי Docker compose תוך שניות. ללא שגיאות תחביר, ללא כאבי ראש בפריסה.
ניהול הגדרות אבטחה
עדכן כללי חומת אש, נהל מפתחות SSH וקבע את התצורה של DNS הפוך, והכל באמצעות בקשה פשוטה.
ביצועי מיכל חלקים
השתמשו בבינה מלאכותית כדי לנתח יומני Docker, לזהות בעיות מוקדם ולנטר את המעבד, הזיכרון והדיסק בזמן אמת.