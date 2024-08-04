עד 67% הנחה על אירוח VPS של Docker

ניהול פרויקטים של Docker בקלות

פרוס את האפליקציה שלך בעזרת מנהל ה-Docker המובנה שלנו.

מנהל Docker חינמי כלול גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם VPS מנוהל על ידי בינה מלאכותית
18.99  ₪ /חודש
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
אירוח Docker

בחר את תוכנית ה-VPS הטובה ביותר לפריסת אפליקציית Docker שלך

כל מה שאתם צריכים כדי להתחיל, לשלוח ולהרחיב - מספק אחד

Docker manager
גישה מהירה ליומני מכולות
עדכונים בלחיצה אחת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין .cloud בחינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלך.

פשט את פריסת האפליקציות עם Docker

Docker שומר על הפרויקטים שלך מאורגנים ומבודדים, מה שמקל על פריסת יישומים בסביבות שונות ללא בעיות תאימות.

מנהל Docker העוצמתי מאפשר לך לנהל את הקונטיינרים שלך באופן ויזואלי מבלי להשתמש בפקודות מורכבות.

פשט את פריסת האפליקציות עם Docker

אירוח VPS חלק לאפליקציות Docker שלך

ביצועים שאין שני להם
ביצועים שאין שני להם

הפעל מספר מכולות, תיהנה מהעברות נתונים מהירות יותר, ריבוי משימות בצורה חלקה וטפל בעומסי עבודה בעלי תעבורה גבוהה בקלות, הודות לאחסון NVMe SSD ומעבדי AMD EPYC.

VPS מנוהל על ידי בינה מלאכותית
VPS מנוהל על ידי בינה מלאכותית

נהל את ה-VPS שלך באמצעות הודעה. Kodee מטפל במשימות באופן מיידי, החל מפתרון בעיות ועד איפוס סיסמאות.

משאבים מובטחים
משאבים מובטחים

תוכניות ה-VPS שלנו מציעות משאבים ייעודיים, כולל מעבד, זיכרון RAM ואחסון, המותאמים לפרויקטים שלכם.

פריסה עם מנהל Docker
פריסה עם מנהל Docker

קחו שליטה על הפרויקטים שלכם בעזרת לוח מחוונים ויזואלי נקי. הפעילו, נהלו וניטרו באופן מיידי קונטיינרים, פריסו מקבצי חיבור קבצים ואוטומטיים משימות בעזרת סוכן הבינה המלאכותית שלנו - הכל כלול בתוכנית Docker VPS שלכם.

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

פריסה מקומית. טווח הגעה עולמי

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.

פריסה מקומית. טווח הגעה עולמי

אירוח VPS של Docker שתוכלו לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha
3 במרץ, 2025

אני מרוצה בצורה מדהימה מאחסון ה-VPS של Hostinger! זמן הפעולה שלהם הוא באופן עקבי ברמה הגבוהה ביותר, מה ששומר על האתר שלי פועל בצורה חלקה. בכל פעם שהייתי זקוק לעזרה, צוות התמיכה הטכנית שלהם היה מהיר, בקיא ובאמת מועיל.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin
14 באפריל, 2025

הכל חלק ונהדר עם Hostinger, צ'אט בוט מבוסס בינה מלאכותית + צ'אט אנושי, אם בינה מלאכותית לא יכולה לפתור את השאלה שלך. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. המשיכו כך 🚀

Noel
Noel
26 באפריל, 2025

סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.

Omkar
Omkar
30 במאי, 2025

פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת ה-n8n שלי שאירחתי את עצמי, והתרשמתי מאוד. קודי ומוחמד מצוות התמיכה היו סבלניים ויסודיים להפליא.

Sylvain
Sylvain
26 ביוני, 2025

תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה בשרת ה-VPS של Hostinger שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.

Herriman
Herriman
5 בנובמבר, 2024

Hostinger VPS הוא פשוט יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.

Martin K
Martin K
4 באוגוסט, 2024

החברה מצליחה, אני מאוד מרוצה מהשירותים הספציפיים שאני משתמש בהם. לא יקר כמו במקומות אחרים עם הגדרות VPS ותוכניות מחירים ממש טובות.

VPS מנוהל על ידי בינה מלאכותית שלך מתחיל כאן

Kodee הוא סוכן הבינה המלאכותית שלכם לניהול שרתים וקונטיינרים באמצעות צ'אט פשוט. ללא פקודות, ללא ז'רגון. בין אם אתם פורסים פרויקטים של Docker, מבצעים אוטומציה של משימות יומיומיות או בודקים ביצועי שרת, פשוט הקלידו את מה שאתם צריכים.
Kodee מבין מעל 50 שפות, מייצר תצורות Docker מלאות ושומר על שרת ה-VPS שלכם פועל בצורה חלקה.
VPS מנוהל על ידי בינה מלאכותית שלך מתחיל כאן

בדיקה ואימות של קוד yaml

בדוק ותקן קבצי Docker compose תוך שניות. ללא שגיאות תחביר, ללא כאבי ראש בפריסה.

ניהול הגדרות אבטחה

עדכן כללי חומת אש, נהל מפתחות SSH וקבע את התצורה של DNS הפוך, והכל באמצעות בקשה פשוטה.

ביצועי מיכל חלקים

השתמשו בבינה מלאכותית כדי לנתח יומני Docker, לזהות בעיות מוקדם ולנטר את המעבד, הזיכרון והדיסק בזמן אמת.

Google
Rating:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
Rating:
4.7
874
reviews

נסה אירוח VPS עם Docker manager

אחריות להחזר כספי תוך 30 יום

שאלות נפוצות על Docker VPS

מצא תשובות לשאלות הנפוצות ביותר בנוגע לשירותי אירוח Docker.

מהו אירוח VPS של Docker?

האם אני יכול להעביר את האפליקציות הקיימות שלי לשרת VPS של Docker?

האם ניתן להרחיב יישומים בקלות באמצעות אירוח מכולות של Docker?

מהם האתגרים בשימוש ב-Docker על גבי VPS?

האם אני יכול לקבל תמיכה טכנית עבור אירוח Docker?

האם אני יכול להשתמש ב-Docker כדי לארח אתר אינטרנט?

האם יש ממשק משתמש גרפי של Docker?

מהו כפתור 'פריסה ב-Hostinger'?