VPS מנוהל על ידי בינה מלאכותית שלך מתחיל כאן

Kodee הוא סוכן הבינה המלאכותית שלכם לניהול שרתים וקונטיינרים באמצעות צ'אט פשוט. ללא פקודות, ללא ז'רגון. בין אם אתם פורסים פרויקטים של Docker, מבצעים אוטומציה של משימות יומיומיות או בודקים ביצועי שרת, פשוט הקלידו את מה שאתם צריכים.

Kodee מבין מעל 50 שפות, מייצר תצורות Docker מלאות ושומר על שרת ה-VPS שלכם פועל בצורה חלקה.