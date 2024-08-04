Zľava až do 67% na hosting Docker VPS

Hosting Dockeru

Vyberte si najlepší VPS plán na nasadenie vašej Docker aplikácie

Všetko, čo potrebujete na spustenie, odoslanie a škálovanie – od jedného poskytovateľa

Docker manager
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Zjednodušte nasadenie aplikácií pomocou Dockeru

Docker udržiava vaše projekty organizované a izolované, čo uľahčuje nasadzovanie aplikácií v rôznych prostrediach bez problémov s kompatibilitou.

Výkonný Docker Manager vám umožňuje vizuálne spravovať kontajnery bez použitia zložitých príkazov.

Bezproblémový VPS hosting pre vaše Docker aplikácie

Bezkonkurenčný výkon

Vďaka úložisku NVMe SSD a procesorom AMD EPYC môžete spúšťať viacero kontajnerov, užívať si rýchlejší prenos dát, bezproblémovo vykonávať viac úloh naraz a s ľahkosťou zvládať náročné úlohy.

VPS spravované umelou inteligenciou

Spravujte svoj VPS pomocou správy. Kodee okamžite zvládne úlohy, od riešenia problémov až po obnovenie hesla.

Garantované zdroje

Naše VPS plány ponúkajú vyhradené zdroje vrátane CPU, RAM a úložiska, prispôsobené vašim projektom.

Nasadenie pomocou Docker Manageru

Prevezmite kontrolu nad svojimi projektmi pomocou prehľadného vizuálneho panela. Okamžite spúšťajte, spravujte a monitorujte kontajnery, nasadzujte ich zo súborov na písanie a automatizujte úlohy pomocou nášho agenta s umelou inteligenciou – to všetko je zahrnuté vo vašom pláne Docker VPS.

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha
3. marca 2025

S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin
14. apríla 2025

Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojárskemu tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀

Noel
Noel
26. apríla 2025

Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.

Omkar
Omkar
30. mája 2025

Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.

Sylvain
Sylvain
26. júna 2025

Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.

Herriman
Herriman
5. novembra 2024

VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.

Martin K
Martin K
4. augusta 2024

Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.

Kodee je váš AI agent na správu serverov a kontajnerov prostredníctvom jednoduchého chatu. Žiadne príkazy, žiadny žargón. Či už nasadzujete Docker projekty, automatizujete denné úlohy alebo kontrolujete výkon servera, stačí napísať, čo potrebujete.
Kodee rozumie viac ako 50 jazykom, generuje kompletné konfigurácie Dockeru a zabezpečuje bezproblémový chod vášho VPS.
Skontrolujte a overte kód YAML

Skontrolujte a opravte súbory Docker Compose v priebehu niekoľkých sekúnd. Žiadne syntaktické chyby, žiadne bolesti hlavy s nasadením.

Spravovať nastavenia zabezpečenia

Aktualizujte pravidlá brány firewall, spravujte kľúče SSH a konfigurujte reverzný DNS, to všetko pomocou jednoduchého príkazového riadka.

Plynulý výkon kontajnera

Použite umelú inteligenciu na analýzu protokolov Dockeru, včasné odhalenie problémov a monitorovanie CPU, pamäte a disku v reálnom čase.

