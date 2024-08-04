Знижка до 71% на хостинг Docker VPS

Керуйте Docker-проектами з легкістю

Розгорніть свій застосунок за допомогою нашого вбудованого менеджера Docker.

Безкоштовний менеджер Docker включено Безкоштовні автоматичні щотижневі резервні копії VPS з керуванням штучним інтелектом
199,00  ₴ /міс.
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Хостинг Docker

Виберіть найкращий VPS-план для розгортання вашого Docker-додатку

Все, що потрібно для запуску, доставки та масштабування — від одного постачальника

Docker manager
Швидкий доступ до журналів контейнерів
Оновлення одним клацанням миші
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен .cloud на 1 рік

Усі плани оплачуються авансом. Щомісячна плата відображає загальну вартість плану, поділену на кількість місяців у вашому плані.

Спростіть розгортання програм за допомогою Docker

Docker зберігає ваші проекти організованими та ізольованими, що спрощує розгортання застосунків у різних середовищах без проблем сумісності.

Потужний Docker Manager дозволяє візуально керувати контейнерами без використання складних команд.

Спростіть розгортання програм за допомогою Docker

Безперебійний VPS-хостинг для ваших Docker-додатків

Неперевершена продуктивність
Неперевершена продуктивність

Запускайте кілька контейнерів, насолоджуйтесь швидшою передачею даних, безперешкодно виконуйте кілька завдань одночасно та легко справляйтеся з навантаженнями з високим трафіком завдяки твердотільному накопичувачу NVMe та процесорам AMD EPYC.

VPS з керуванням штучним інтелектом
VPS з керуванням штучним інтелектом

Керуйте своїм VPS за допомогою повідомлень. Kodee миттєво виконує завдання, від усунення несправностей до скидання пароля.

Гарантовані ресурси
Гарантовані ресурси

Наші плани VPS пропонують виділені ресурси, включаючи процесор, оперативну пам'ять та сховище, адаптовані до ваших проектів.

Розгортання за допомогою Docker manager
Розгортання за допомогою Docker manager

Керуйте своїми проєктами за допомогою зручної візуальної панелі керування. Миттєво запускайте, керуйте та контролюйте контейнери, розгортайте їх з файлів створення та автоматизуйте завдання за допомогою нашого агента зі штучним інтелектом – все це включено у ваш план Docker VPS.

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Локальне розгортання. Глобальний охоплення.

Оберіть розташування сервера поблизу вашої аудиторії, щоб пришвидшити завантаження. Наші центри обробки даних розташовані в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.

Локальне розгортання. Глобальний охоплення.

Хостинг Docker VPS, на який ви можете покластися

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha
3 березня 2025 року

Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Їхній безвідмовний час постійно на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Щоразу, коли мені потрібна була допомога, їхня команда технічної підтримки була швидкою, компетентною та щирою.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin
14 квітня 2025 року

Все працює гладко та чудово з Hostinger, чат-ботом зі штучним інтелектом та людським чатом, якщо штучний інтелект не може відповісти на ваше запитання. О, а їхній VPS — просто вогонь, без злетів і падінь. Дякую команді розробників та всім іншим, хто причетний. Так тримати 🚀

Noel
Noel
26 квітня 2025 року

Нарешті компанія VPS-хостингу, яка робить це правильно! Гарна ціна. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Гарна підтримка. Надійний. Здається надійним.

Omkar
Omkar
30 травня 2025 року

Я звернувся до служби підтримки Hostinger після втрати доступу до мого власно розміщеного екземпляра n8n, і я був неймовірно вражений. Коді та Мохаммад з команди підтримки були неймовірно терплячими та ретельними.

Sylvain
Sylvain
26 червня 2025 року

Велике спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Професійна та компетентна, ще раз дякую, Карло.

Herriman
Herriman
5 листопада 2024 року

VPS Hostinger – це просто неперевершено. Він завжди працює. Він завжди швидкий і стабільний. Ніколи не падає, ніколи не виходить з ладу.

Martin K
Martin K
4 серпня 2024 року

Компанія добре справляється, я дуже задоволений послугами, якими користуюся. Вони не такі дорогі, як деякі місця з дійсно чудовими налаштуваннями VPS та ціновими планами.

Ваш VPS під керуванням штучного інтелекту починається тут

Kodee — ваш ШІ-агент для керування серверами та контейнерами через простий чат. Жодних команд, жодного жаргону. Незалежно від того, чи розгортаєте ви Docker-проєкти, автоматизуєте щоденні завдання чи перевіряєте продуктивність сервера, просто введіть те, що вам потрібно.
Kodee розуміє понад 50 мов, генерує повні конфігурації Docker та забезпечує безперебійну роботу вашого VPS.
Ваш VPS під керуванням штучного інтелекту починається тут

Перевірте та підтвердьте код YAML

Перевіряйте та виправляйте файли Docker Compose за лічені секунди. Без синтаксичних помилок, без проблем з розгортанням.

Керування налаштуваннями безпеки

Оновлюйте правила брандмауера, керуйте SSH-ключами та налаштовуйте зворотний DNS за допомогою простого командного рядка.

Плавна робота контейнера

Використовуйте штучний інтелект для аналізу журналів Docker, раннього виявлення проблем та моніторингу процесора, пам'яті та диска в режимі реального часу.

Google
Рейтинг:
4.8/5
1,237
відгуків
HostAdvice
Рейтинг:
4.6/5
2,432
відгуків
WpBeginner
Рейтинг:
4.7
874
відгуків

Спробуйте VPS-хостинг з Docker Manager

30-денна гарантія повернення грошей

Найчастіші запитання щодо Docker VPS

Знайдіть відповіді на найчастіші запитання про послуги хостингу Docker.

Що таке хостинг Docker VPS?

Чи можу я перенести свої існуючі програми на Docker VPS?

Чи можна легко масштабувати застосунки за допомогою хостингу контейнерів Docker?

Які труднощі виникають при використанні Docker на VPS?

Чи можу я отримати технічну підтримку для хостингу Docker?

Чи можу я використовувати Docker для розміщення вебсайту?

Чи є графічний інтерфейс Docker?

Що означає кнопка «Розгорнути на Hostinger»?