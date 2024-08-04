Найбільші труднощі включають керування кількома контейнерами Docker та вирішення проблем безпеки. Якщо ваші контейнери Docker налаштовані неправильно, вони можуть бути вразливими до загроз.

Коротше кажучи, крива навчання може бути крутою, якщо ви не знайомі з розробкою на основі контейнерів.

На щастя, з планами Hostinger VPS ви отримуєте готовий шаблон для пришвидшення процесу налаштування: Ubuntu 24.04 64-розрядна версія з Docker. Крім того, у нас є вичерпний посібник про як створити контейнер Docker та шпаргалка з Docker з усіма необхідними командами в одному місці. Що стосується безпеки, ваші дані будуть захищені завдяки нашим автоматичним щотижневим резервним копіям.