Docker VPS 호스팅 최대 67% 할인
Docker 프로젝트를 쉽게 관리하세요
기본 제공 Docker 관리자를 사용하여 앱을 배포하세요.
Docker 앱을 배포하기 위한 최고의 VPS 플랜을 선택하세요
시작, 배송 및 확장에 필요한 모든 것 - 하나의 공급업체에서 제공
모든 플랜은 선불입니다. 월별 요금은 플랜 총 가격을 플랜의 개월 수로 나눈 값입니다.
Docker 앱을 위한 원활한 VPS 호스팅
타의 추종을 불허하는 성능
NVMe SSD 스토리지와 AMD EPYC 프로세서 덕분에 여러 컨테이너를 실행하고, 더 빠른 데이터 전송을 즐기고, 원활한 멀티태스킹을 수행하고, 트래픽이 많은 작업 부하를 손쉽게 처리할 수 있습니다.
AI 관리 VPS
메시지로 VPS를 관리하세요. Kodee는 문제 해결부터 비밀번호 재설정까지 모든 작업을 즉시 처리합니다.
보장된 자원
당사의 VPS 플랜은 귀하의 프로젝트에 맞춰 CPU, RAM, 스토리지 등 전용 리소스를 제공합니다.
Docker 관리자로 배포
깔끔하고 시각적인 대시보드로 프로젝트를 관리하세요. 컨테이너를 즉시 실행, 관리 및 모니터링하고, Compose 파일에서 배포하고, AI 에이전트를 통해 작업을 자동화할 수 있습니다. 이 모든 기능이 Docker VPS 플랜에 포함되어 있습니다.
신뢰할 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족해요! 가동 시간이 항상 최고 수준이라서 사이트가 원활하게 운영되고 있어요. 도움이 필요할 때마다 Hostinger 기술 지원팀은 빠르고 전문적이며 진심으로 도움을 줬습니다.
Hostinger는 모든 게 순조롭고 좋아요. AI 챗봇과 사람 채팅까지, AI가 문제를 해결하지 못하더라도요. 아, 그리고 VPS는 정말 최고예요. 장단점이 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 좋은 서비스 부탁드려요! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 좋고, 사용자의 시간을 소중히 여기는 훌륭한 포털입니다. 백업도 원활하고, 고객 지원도 훌륭하고, 믿을 수 있고, 든든한 느낌입니다.
셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Carla 님, Hostinger VPS에서 N8N 업그레이드를 도와주신 것에 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 박식하신 Carla 님, 다시 한번 감사드립니다.
Hostinger VPS는 정말 최고예요. 항상 잘 작동하고, 항상 빠르고 안정적이에요. 다운되거나 충돌하는 일도 없고요.
회사 운영이 잘 되고 있고, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 곳들보다 가격이 저렴합니다.
YAML 코드 확인 및 검증
Docker Compose 파일을 몇 초 만에 확인하고 수정하세요. 구문 오류도 없고, 배포 과정도 복잡하지 않습니다.
보안 설정 관리
간단한 프롬프트를 통해 방화벽 규칙을 업데이트하고, SSH 키를 관리하고, 역방향 DNS를 구성하세요.
원활한 컨테이너 성능
AI를 사용하여 Docker 로그를 분석하고, 문제를 조기에 포착하고, CPU, 메모리, 디스크를 실시간으로 모니터링합니다.