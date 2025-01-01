Docker VPS 호스팅 최대 67% 할인

Docker 프로젝트를 쉽게 관리하세요

기본 제공 Docker 관리자를 사용하여 앱을 배포하세요.

무료 Docker 관리자 포함 무료 자동 주간 백업 AI 관리 VPS
₩  7,269 /월
30일 내 환불 보장
도커 호스팅

Docker 앱을 배포하기 위한 최고의 VPS 플랜을 선택하세요

시작, 배송 및 확장에 필요한 모든 것 - 하나의 공급업체에서 제공

Docker manager
컨테이너 로그에 빠르게 액세스
원클릭 업데이트
AMD EPYC 프로세서
NVMe SSD 스토리지
1Gbps 네트워크 속도
공개 API
전 세계 데이터 센터
1년 동안 .cloud 도메인 무료

모든 플랜은 선불입니다. 월별 요금은 플랜 총 가격을 플랜의 개월 수로 나눈 값입니다.

Docker로 앱 배포 간소화

Docker는 프로젝트를 체계적으로 정리하고 격리하여 호환성 문제 없이 다양한 환경에 애플리케이션을 배포하기 쉽게 해줍니다.

강력한 Docker Manager를 사용하면 복잡한 명령을 사용하지 않고도 컨테이너를 시각적으로 관리할 수 있습니다.

Docker로 앱 배포 간소화

Docker 앱을 위한 원활한 VPS 호스팅

타의 추종을 불허하는 성능
타의 추종을 불허하는 성능

NVMe SSD 스토리지와 AMD EPYC 프로세서 덕분에 여러 컨테이너를 실행하고, 더 빠른 데이터 전송을 즐기고, 원활한 멀티태스킹을 수행하고, 트래픽이 많은 작업 부하를 손쉽게 처리할 수 있습니다.

AI 관리 VPS
AI 관리 VPS

메시지로 VPS를 관리하세요. Kodee는 문제 해결부터 비밀번호 재설정까지 모든 작업을 즉시 처리합니다.

보장된 자원
보장된 자원

당사의 VPS 플랜은 귀하의 프로젝트에 맞춰 CPU, RAM, 스토리지 등 전용 리소스를 제공합니다.

Docker 관리자로 배포
Docker 관리자로 배포

깔끔하고 시각적인 대시보드로 프로젝트를 관리하세요. 컨테이너를 즉시 실행, 관리 및 모니터링하고, Compose 파일에서 배포하고, AI 에이전트를 통해 작업을 자동화할 수 있습니다. 이 모든 기능이 Docker VPS 플랜에 포함되어 있습니다.

권장 서버 위치:

확인 중...

현지 배포. 글로벌 도달 범위

로딩 속도를 높이려면 시청자와 가까운 서버 위치를 선택하세요. 북미, 유럽, 아시아, 남미 전역에 데이터 센터가 있습니다.

현지 배포. 글로벌 도달 범위

신뢰할 수 있는 Docker VPS 호스팅

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha
2025년 3월 3일

Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족해요! 가동 시간이 항상 최고 수준이라서 사이트가 원활하게 운영되고 있어요. 도움이 필요할 때마다 Hostinger 기술 지원팀은 빠르고 전문적이며 진심으로 도움을 줬습니다.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin
2025년 4월 14일

Hostinger는 모든 게 순조롭고 좋아요. AI 챗봇과 사람 채팅까지, AI가 문제를 해결하지 못하더라도요. 아, 그리고 VPS는 정말 최고예요. 장단점이 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 좋은 서비스 부탁드려요! 🚀

Noel
Noel
2025년 4월 26일

드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 좋고, 사용자의 시간을 소중히 여기는 훌륭한 포털입니다. 백업도 원활하고, 고객 지원도 훌륭하고, 믿을 수 있고, 든든한 느낌입니다.

Omkar
Omkar
2025년 5월 30일

셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.

Sylvain
Sylvain
2025년 6월 26일

Carla 님, Hostinger VPS에서 N8N 업그레이드를 도와주신 것에 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 박식하신 Carla 님, 다시 한번 감사드립니다.

Herriman
Herriman
2024년 11월 5일

Hostinger VPS는 정말 최고예요. 항상 잘 작동하고, 항상 빠르고 안정적이에요. 다운되거나 충돌하는 일도 없고요.

Martin K
Martin K
2024년 8월 4일

회사 운영이 잘 되고 있고, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 곳들보다 가격이 저렴합니다.

AI 관리 VPS가 여기서 시작됩니다

Kodee는 간단한 채팅을 통해 서버와 컨테이너를 관리하는 AI 에이전트입니다. 명령어도, 전문 용어도 필요 없습니다. Docker 프로젝트 배포, 일상 업무 자동화, 서버 성능 확인 등 어떤 작업이든 필요한 내용만 입력하면 됩니다.
Kodee는 50개 이상의 언어를 이해하고, 완전한 Docker 구성을 생성하며, VPS가 원활하게 실행되도록 유지합니다.
AI 관리 VPS가 여기서 시작됩니다

YAML 코드 확인 및 검증

Docker Compose 파일을 몇 초 만에 확인하고 수정하세요. 구문 오류도 없고, 배포 과정도 복잡하지 않습니다.

보안 설정 관리

간단한 프롬프트를 통해 방화벽 규칙을 업데이트하고, SSH 키를 관리하고, 역방향 DNS를 구성하세요.

원활한 컨테이너 성능

AI를 사용하여 Docker 로그를 분석하고, 문제를 조기에 포착하고, CPU, 메모리, 디스크를 실시간으로 모니터링합니다.

Google
Rating:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
Rating:
4.7
874
reviews

Docker 관리자로 VPS 호스팅을 시도해 보세요

30일 환불 보장

Docker VPS FAQ

Docker 호스팅 서비스에 관해 가장 자주 묻는 질문에 대한 답변을 찾아보세요.

Docker VPS 호스팅이란 무엇인가요?

기존 앱을 Docker VPS로 마이그레이션할 수 있나요?

Docker 컨테이너 호스팅을 사용하면 애플리케이션을 쉽게 확장할 수 있나요?

VPS에서 Docker를 사용하는 데에는 어떤 어려움이 있나요?

Docker 호스팅에 대한 기술 지원을 받을 수 있나요?

Docker를 사용하여 웹사이트를 호스팅할 수 있나요?

Docker GUI가 있나요?

'Hostinger에 배포' 버튼은 무엇인가요?