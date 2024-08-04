Gumb Implementiraj na Hostingeru jednostavan je način dijeljenja vašeg Docker projekta sa svijetom. Dizajniran za razvojne programere i kreatore otvorenog koda, omogućuje implementaciju jednim klikom iz vašeg GitHub repozitorija, dokumentacije ili web stranice.

Kada netko klikne gumb, preusmjerava se izravno na naplatu Hostinger VPS-a. Odatle se Docker Compose datoteka vašeg projekta automatski koristi za konfiguriranje okruženja, bez potrebe za ručnim postavljanjem ili SSH-om. To je najbrži način da pomognete svojim korisnicima da pokrenu vašu aplikaciju s više kontejnera u samo nekoliko klikova.