Docker hosting

Odaberite najbolji VPS plan za implementaciju vaše Docker aplikacije

Sve što vam je potrebno za pokretanje, isporuku i skaliranje - od jednog dobavljača

Docker manager
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Pojednostavite implementaciju aplikacija pomoću Dockera

Docker održava vaše projekte organiziranima i izoliranima, što olakšava implementaciju aplikacija u različitim okruženjima bez problema s kompatibilnošću.

Moćan Docker Manager omogućuje vam vizualno upravljanje kontejnerima bez korištenja složenih naredbi.

Besprijekoran VPS hosting za vaše Docker aplikacije

Nepobjedive performanse
Pokrenite više kontejnera, uživajte u bržem prijenosu podataka, besprijekorno obavljajte više zadataka istovremeno i s lakoćom se nosite s velikim prometom, zahvaljujući NVMe SSD pohrani i AMD EPYC procesorima.

VPS upravljan umjetnom inteligencijom
Upravljajte svojim VPS-om putem poruke. Kodee trenutno obavlja zadatke, od rješavanja problema do resetiranja lozinke.

Zajamčeni resursi
Naši VPS planovi nude namjenske resurse, uključujući CPU, RAM i pohranu, prilagođene vašim projektima.

Implementiraj s Docker Managerom
Preuzmite kontrolu nad svojim projektima pomoću pregledne vizualne nadzorne ploče. Trenutačno pokrenite, upravljajte i nadzirite kontejnere, implementirajte ih iz datoteka za sastavljanje i automatizirajte zadatke pomoću našeg AI agenta – sve uključeno u vaš Docker VPS plan.

Lokalna implementacija. Globalni doseg.

Odaberite lokaciju poslužitelja blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

3. ožujka 2025.

Nevjerojatno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.

14. travnja 2025.

Sve ide glatko i odlično s Hostingerom, AI chatbotom + ljudskim chatom, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. Oh, a taj VPS je jednostavno vatra, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀

26. travnja 2025.

Konačno tvrtka za VPS hosting koja to radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno čvrsto.

30. svibnja 2025.

Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svojoj samostalno hostanoj n8n instanci i ne mogu biti više impresioniran. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.

26. lipnja 2025.

Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.

5. studenog 2024.

Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.

4. kolovoza 2024.

Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao neka mjesta s odličnim VPS postavkama i cjenovnim planovima.

Vaš VPS upravljan umjetnom inteligencijom počinje ovdje

Kodee je vaš AI agent za upravljanje poslužiteljima i kontejnerima putem jednostavnog chata. Nema naredbi, nema žargona. Bez obzira implementirate li Docker projekte, automatizirate li dnevne zadatke ili provjeravate performanse poslužitelja, samo upišite što vam treba.
Kodee razumije preko 50 jezika, generira kompletne Docker konfiguracije i osigurava nesmetan rad vašeg VPS-a.
Provjerite i validirajte yaml kod

Provjerite i ispravite Docker sastavljene datoteke u sekundama. Nema sintaktičkih pogrešaka, nema glavobolja s implementacijom.

Upravljanje sigurnosnim postavkama

Ažurirajte pravila vatrozida, upravljajte SSH ključevima i konfigurirajte obrnuti DNS sve putem jednostavnog upita.

Glatke performanse kontejnera

Koristite umjetnu inteligenciju za analizu Docker logova, rano otkrivanje problema i praćenje CPU-a, memorije i diska u stvarnom vremenu.

Često postavljana pitanja o Docker VPS-u

Pronađite odgovore na najčešće postavljana pitanja o uslugama Docker hostinga.

Što je Docker VPS hosting?

Mogu li migrirati svoje postojeće aplikacije na Docker VPS?

Mogu li jednostavno skalirati aplikacije s hostingom Docker kontejnera?

Koji su izazovi korištenja Dockera na VPS-u?

Mogu li dobiti tehničku podršku za Docker hosting?

Mogu li koristiti Docker za hostiranje web stranice?

Postoji li Docker GUI?

Što je gumb 'Implementiraj na Hostingeru'?