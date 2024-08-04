Do 67% popusta na Docker VPS hosting
Pojednostavite implementaciju aplikacija pomoću Dockera
Moćan Docker Manager omogućuje vam vizualno upravljanje kontejnerima bez korištenja složenih naredbi.
Besprijekoran VPS hosting za vaše Docker aplikacije
Nepobjedive performanse
Pokrenite više kontejnera, uživajte u bržem prijenosu podataka, besprijekorno obavljajte više zadataka istovremeno i s lakoćom se nosite s velikim prometom, zahvaljujući NVMe SSD pohrani i AMD EPYC procesorima.
VPS upravljan umjetnom inteligencijom
Upravljajte svojim VPS-om putem poruke. Kodee trenutno obavlja zadatke, od rješavanja problema do resetiranja lozinke.
Zajamčeni resursi
Naši VPS planovi nude namjenske resurse, uključujući CPU, RAM i pohranu, prilagođene vašim projektima.
Implementiraj s Docker Managerom
Preuzmite kontrolu nad svojim projektima pomoću pregledne vizualne nadzorne ploče. Trenutačno pokrenite, upravljajte i nadzirite kontejnere, implementirajte ih iz datoteka za sastavljanje i automatizirajte zadatke pomoću našeg AI agenta – sve uključeno u vaš Docker VPS plan.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Nevjerojatno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično s Hostingerom, AI chatbotom + ljudskim chatom, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. Oh, a taj VPS je jednostavno vatra, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja to radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno čvrsto.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svojoj samostalno hostanoj n8n instanci i ne mogu biti više impresioniran. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao neka mjesta s odličnim VPS postavkama i cjenovnim planovima.
Vaš VPS upravljan umjetnom inteligencijom počinje ovdje
Provjerite i validirajte yaml kod
Provjerite i ispravite Docker sastavljene datoteke u sekundama. Nema sintaktičkih pogrešaka, nema glavobolja s implementacijom.
Upravljanje sigurnosnim postavkama
Ažurirajte pravila vatrozida, upravljajte SSH ključevima i konfigurirajte obrnuti DNS sve putem jednostavnog upita.
Glatke performanse kontejnera
Koristite umjetnu inteligenciju za analizu Docker logova, rano otkrivanje problema i praćenje CPU-a, memorije i diska u stvarnom vremenu.