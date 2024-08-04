Το κουμπί Ανάπτυξη σε Hostinger είναι ένας απλός τρόπος για να μοιραστείτε το έργο σας που βασίζεται στο Docker με τον κόσμο. Σχεδιασμένο για προγραμματιστές και δημιουργούς ανοιχτού κώδικα, επιτρέπει την ανάπτυξη με ένα κλικ από το αποθετήριο, την τεκμηρίωση ή τον ιστότοπό σας στο GitHub.

Όταν κάποιος κάνει κλικ στο κουμπί, μεταφέρεται απευθείας στο checkout του Hostinger VPS. Από εκεί, το αρχείο Docker Compose του έργου σας χρησιμοποιείται αυτόματα για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος, χωρίς να απαιτείται χειροκίνητη ρύθμιση ή SSH. Είναι ο πιο γρήγορος τρόπος για να βοηθήσετε τους χρήστες σας να ενεργοποιήσουν την εφαρμογή πολλαπλών κοντέινερ με λίγα μόνο κλικ.