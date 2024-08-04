Έκπτωση έως 67% στη φιλοξενία Docker VPS

Διαχειριστείτε έργα Docker με ευκολία

Αναπτύξτε την εφαρμογή σας με τον ενσωματωμένο διαχειριστή Docker.

Περιλαμβάνεται δωρεάν διαχειριστής Docker Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας VPS με διαχείριση από τεχνητή νοημοσύνη
4,99  € /μήνα
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Φιλοξενία Docker

Επιλέξτε το καλύτερο πρόγραμμα VPS για να αναπτύξετε την εφαρμογή Docker

Όλα όσα χρειάζεστε για να ξεκινήσετε, να στείλετε και να επεκτείνετε - από έναν πάροχο

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση σε αρχεία καταγραφής κοντέινερ
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain .cloud για 1 έτος

Όλα τα προγράμματα πληρώνονται προκαταβολικά. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει τη συνολική τιμή του προγράμματος διαιρούμενη με τον αριθμό των μηνών του προγράμματός σας.

Απλοποιήστε την ανάπτυξη εφαρμογών με το Docker

Το Docker διατηρεί τα έργα σας οργανωμένα και απομονωμένα, διευκολύνοντας την ανάπτυξη εφαρμογών σε διαφορετικά περιβάλλοντα χωρίς προβλήματα συμβατότητας.

Το ισχυρό Docker Manager σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε τα κοντέινερ σας οπτικά χωρίς να χρησιμοποιείτε πολύπλοκες εντολές.

Απλοποιήστε την ανάπτυξη εφαρμογών με το Docker

Απρόσκοπτη φιλοξενία VPS για τις εφαρμογές Docker σας

Ασυναγώνιστη απόδοση
Ασυναγώνιστη απόδοση

Εκτελέστε πολλά κοντέινερ, απολαύστε ταχύτερες μεταφορές δεδομένων, εκτελέστε απρόσκοπτα πολλαπλές εργασίες και διαχειριστείτε εύκολα φόρτους εργασίας υψηλής κίνησης, χάρη στον χώρο αποθήκευσης NVMe SSD και τους επεξεργαστές AMD EPYC.

VPS με διαχείριση από τεχνητή νοημοσύνη
VPS με διαχείριση από τεχνητή νοημοσύνη

Διαχειριστείτε το VPS σας με ένα μήνυμα. Το Kodee χειρίζεται τις εργασίες άμεσα, από την αντιμετώπιση προβλημάτων έως την επαναφορά κωδικού πρόσβασης.

Εγγυημένοι πόροι
Εγγυημένοι πόροι

Τα προγράμματα VPS μας προσφέρουν αποκλειστικούς πόρους, όπως CPU, RAM και αποθηκευτικό χώρο, προσαρμοσμένους στα έργα σας.

Ανάπτυξη με τον Docker manager
Ανάπτυξη με τον Docker manager

Αποκτήστε τον έλεγχο των έργων σας με έναν καθαρό οπτικό πίνακα ελέγχου. Εκκινήστε, διαχειριστείτε και παρακολουθήστε άμεσα κοντέινερ, αναπτύξτε από αρχεία σύνθεσης και αυτοματοποιήστε εργασίες με τον παράγοντα AI μας – όλα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα Docker VPS σας.

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Τοπική ανάπτυξη. Παγκόσμια εμβέλεια

Επιλέξτε μια τοποθεσία διακομιστή κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων σε όλη τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.

Τοπική ανάπτυξη. Παγκόσμια εμβέλεια

Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha
3 Μαρτίου 2025

Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin
14 Απριλίου 2025

Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀

Noel
Noel
26 Απριλίου 2025

Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.

Omkar
Omkar
30 Μαΐου 2025

Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.

Sylvain
Sylvain
26 Ιουνίου 2025

Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.

Herriman
Herriman
5 Νοεμβρίου 2024

Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.

Martin K
Martin K
4 Αυγούστου 2024

Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.

Το VPS σας που διαχειρίζεται η Τεχνητή Νοημοσύνη ξεκινάει εδώ.

Το Kodee είναι ο πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης σας για τη διαχείριση διακομιστών και κοντέινερ μέσω απλής συνομιλίας. Χωρίς εντολές, χωρίς ορολογία. Είτε αναπτύσσετε έργα Docker, αυτοματοποιείτε καθημερινές εργασίες είτε ελέγχετε την απόδοση του διακομιστή, απλώς πληκτρολογήστε ό,τι χρειάζεστε.
Το Kodee κατανοεί πάνω από 50 γλώσσες, δημιουργεί ολοκληρωμένες διαμορφώσεις Docker και διατηρεί το VPS σας σε ομαλή λειτουργία.
Το VPS σας που διαχειρίζεται η Τεχνητή Νοημοσύνη ξεκινάει εδώ.

Έλεγχος και επικύρωση κώδικα yaml

Ελέγξτε και διορθώστε τα αρχεία σύνθεσης Docker σε δευτερόλεπτα. Χωρίς συντακτικά σφάλματα, χωρίς πονοκεφάλους ανάπτυξης.

Διαχείριση ρυθμίσεων ασφαλείας

Ενημερώστε τους κανόνες του τείχους προστασίας, διαχειριστείτε τα κλειδιά SSH και ρυθμίστε τις παραμέτρους του αντίστροφου DNS μέσω μιας απλής προτροπής.

Ομαλή απόδοση κοντέινερ

Χρησιμοποιήστε την Τεχνητή Νοημοσύνη για να αναλύσετε τα αρχεία καταγραφής του Docker, να εντοπίσετε προβλήματα έγκαιρα και να παρακολουθήσετε την CPU, τη μνήμη και τον δίσκο σε πραγματικό χρόνο.

Google
Rating:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
Rating:
4.7
874
reviews

Δοκιμάστε τη φιλοξενία VPS με το Docker manager

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών

Συχνές ερωτήσεις για το Docker VPS

Βρείτε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες φιλοξενίας Docker.

Τι είναι η φιλοξενία Docker VPS;

Μπορώ να μετεγκαταστήσω τις υπάρχουσες εφαρμογές μου σε ένα Docker VPS;

Μπορώ να κλιμακώσω εύκολα εφαρμογές με τη φιλοξενία κοντέινερ Docker;

Ποιες είναι οι προκλήσεις της χρήσης του Docker σε ένα VPS;

Μπορώ να λάβω τεχνική υποστήριξη για τη φιλοξενία Docker;

Μπορώ να χρησιμοποιήσω το Docker για να φιλοξενήσω έναν ιστότοπο;

Υπάρχει γραφικό περιβάλλον χρήστη (GUI) του Docker;

Τι είναι το κουμπί «Ανάπτυξη στο Hostinger»;