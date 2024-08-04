Έκπτωση έως 67% στη φιλοξενία Docker VPS
Διαχειριστείτε έργα Docker με ευκολία
Αναπτύξτε την εφαρμογή σας με τον ενσωματωμένο διαχειριστή Docker.
Επιλέξτε το καλύτερο πρόγραμμα VPS για να αναπτύξετε την εφαρμογή Docker
Όλα όσα χρειάζεστε για να ξεκινήσετε, να στείλετε και να επεκτείνετε - από έναν πάροχο
Όλα τα προγράμματα πληρώνονται προκαταβολικά. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει τη συνολική τιμή του προγράμματος διαιρούμενη με τον αριθμό των μηνών του προγράμματός σας.
Απλοποιήστε την ανάπτυξη εφαρμογών με το Docker
Το ισχυρό Docker Manager σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε τα κοντέινερ σας οπτικά χωρίς να χρησιμοποιείτε πολύπλοκες εντολές.
Απρόσκοπτη φιλοξενία VPS για τις εφαρμογές Docker σας
Ασυναγώνιστη απόδοση
Εκτελέστε πολλά κοντέινερ, απολαύστε ταχύτερες μεταφορές δεδομένων, εκτελέστε απρόσκοπτα πολλαπλές εργασίες και διαχειριστείτε εύκολα φόρτους εργασίας υψηλής κίνησης, χάρη στον χώρο αποθήκευσης NVMe SSD και τους επεξεργαστές AMD EPYC.
VPS με διαχείριση από τεχνητή νοημοσύνη
Διαχειριστείτε το VPS σας με ένα μήνυμα. Το Kodee χειρίζεται τις εργασίες άμεσα, από την αντιμετώπιση προβλημάτων έως την επαναφορά κωδικού πρόσβασης.
Εγγυημένοι πόροι
Τα προγράμματα VPS μας προσφέρουν αποκλειστικούς πόρους, όπως CPU, RAM και αποθηκευτικό χώρο, προσαρμοσμένους στα έργα σας.
Ανάπτυξη με τον Docker manager
Αποκτήστε τον έλεγχο των έργων σας με έναν καθαρό οπτικό πίνακα ελέγχου. Εκκινήστε, διαχειριστείτε και παρακολουθήστε άμεσα κοντέινερ, αναπτύξτε από αρχεία σύνθεσης και αυτοματοποιήστε εργασίες με τον παράγοντα AI μας – όλα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα Docker VPS σας.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
Το VPS σας που διαχειρίζεται η Τεχνητή Νοημοσύνη ξεκινάει εδώ.
Έλεγχος και επικύρωση κώδικα yaml
Ελέγξτε και διορθώστε τα αρχεία σύνθεσης Docker σε δευτερόλεπτα. Χωρίς συντακτικά σφάλματα, χωρίς πονοκεφάλους ανάπτυξης.
Διαχείριση ρυθμίσεων ασφαλείας
Ενημερώστε τους κανόνες του τείχους προστασίας, διαχειριστείτε τα κλειδιά SSH και ρυθμίστε τις παραμέτρους του αντίστροφου DNS μέσω μιας απλής προτροπής.
Ομαλή απόδοση κοντέινερ
Χρησιμοποιήστε την Τεχνητή Νοημοσύνη για να αναλύσετε τα αρχεία καταγραφής του Docker, να εντοπίσετε προβλήματα έγκαιρα και να παρακολουθήσετε την CPU, τη μνήμη και τον δίσκο σε πραγματικό χρόνο.