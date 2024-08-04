No te pierdas las ofertas de Black Friday
Hasta un -67% en

hosting Docker VPS

Oferta de Black Friday

Incluye un gestor de Docker gratuito. Copias de seguridad semanales automáticas gratuitas VPS gestionado por IA
Desde  4,99  € /mes
Garantía de reembolso de 30 días
Alojamiento de Docker

No te pierdas las ofertas de Black Friday

Todo lo que necesitas para empezar, lanzar y escalar, de un solo proveedor.

Administrador Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio .cloud gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por el número de meses que dura el plan.

Simplifica el despliegue de aplicaciones con Docker

Docker mantiene tus proyectos organizados y aislados, lo que facilita el despliegue de aplicaciones en diferentes entornos sin problemas de compatibilidad.

El potente Docker Manager te permite gestionar tus contenedores visualmente sin utilizar comandos complejos.

Simplifica el despliegue de aplicaciones con Docker

Alojamiento VPS sin complicaciones para tus aplicaciones Docker

Rendimiento imbatible
Rendimiento imbatible

Ejecuta múltiples contenedores, disfruta de transferencias de datos más rápidas, realiza multitareas sin problemas y maneja cargas de trabajo de alto tráfico con facilidad, gracias al almacenamiento SSD NVMe y los procesadores AMD EPYC.

VPS gestionado por IA
VPS gestionado por IA

Administra tu VPS con un mensaje. Kodee gestiona las tareas al instante, desde la resolución de problemas hasta el restablecimiento de contraseñas.

Recursos garantizados
Recursos garantizados

Nuestros planes VPS ofrecen recursos dedicados, incluyendo CPU, RAM y almacenamiento, adaptados a sus proyectos.

Implementar con Docker Manager
Implementar con Docker Manager

Toma el control de tus proyectos con un panel de control visual e intuitivo. Inicia, administra y supervisa contenedores al instante, realiza despliegues desde archivos Compose y automatiza tareas con nuestro agente de IA; todo incluido en tu plan Docker VPS.

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Despliegue local. Alcance global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.

Despliegue local. Alcance global.

Alojamiento VPS Docker en el que puede confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha
3 de marzo de 2025

Estoy encantado con el hosting VPS de Hostinger. Su tiempo de actividad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione sin problemas. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, experto y muy atento.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin
14 de abril de 2025

Todo funciona de maravilla con Hostinger, tanto el chatbot con IA como el chat con un agente humano si la IA no puede resolver tu duda. ¡Y el VPS es una pasada, sin ningún problema! Gracias al equipo de desarrollo y a todos los demás involucrados. ¡Sigan así! 🚀

Noel
Noel
26 de abril de 2025

¡Por fin una empresa de hosting VPS que hace las cosas bien! Buenos precios. Un portal excelente que respeta el tiempo de sus usuarios. Copias de seguridad impecables. Buen soporte. Fiable. Sólido como una roca.

Omkar
Omkar
30 de mayo de 2025

Me puse en contacto con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autohospedada, y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
Sylvain
26 de junio de 2025

Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización a N8N en mi VPS de Hostinger. Profesional y experta, gracias de nuevo, Carla.

Herriman
Herriman
5 de noviembre de 2024

El VPS de Hostinger es sencillamente excepcional. Funciona a la perfección. Siempre es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
Martin K
4 de agosto de 2024

La empresa va muy bien; estoy muy satisfecho con los servicios que utilizo. No son tan caros como otros proveedores que ofrecen excelentes configuraciones de VPS y planes de precios competitivos.

Tu VPS gestionado por IA comienza aquí.

Kodee es tu agente de IA para gestionar servidores y contenedores mediante un chat sencillo. Sin comandos ni tecnicismos. Tanto si despliegas proyectos Docker, como si automatizas tareas diarias o compruebas el rendimiento del servidor, solo tienes que escribir lo que necesitas.
Kodee entiende más de 50 idiomas, genera configuraciones Docker completas y mantiene tu VPS funcionando sin problemas.
Tu VPS gestionado por IA comienza aquí.

Verificar y validar el código YAML

Comprueba y corrige archivos Docker Compose en segundos. Sin errores de sintaxis, sin problemas de despliegue.

Administrar la configuración de seguridad

Actualiza las reglas del firewall, administra las claves SSH y configura el DNS inverso, todo ello a través de un simple indicador.

Rendimiento suave del contenedor

Utilice la IA para analizar los registros de Docker, detectar problemas de forma temprana y monitorizar la CPU, la memoria y el disco en tiempo real.

Google
Puntuación:
4.8/5
1,237
opiniones
HostAdvice
Puntuación:
4.6/5
2,432
opiniones
WpBeginner
Puntuación:
4.7
874
opiniones

Prueba el alojamiento VPS con Docker Manager

Garantía de devolución de dinero de 30 días

Preguntas frecuentes sobre VPS de Docker

Encuentre respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los servicios de alojamiento de Docker.

¿Qué es el alojamiento VPS de Docker?

¿Puedo migrar mis aplicaciones existentes a un VPS Docker?

¿Puedo escalar aplicaciones fácilmente con el alojamiento de contenedores Docker?

¿Cuáles son los desafíos de usar Docker en un VPS?

¿Puedo obtener soporte técnico para el alojamiento de Docker?

¿Puedo usar Docker para alojar un sitio web?

¿Existe una interfaz gráfica de usuario (GUI) para Docker?

¿Qué es el botón 'Desplegar en Hostinger'?