Op til 67% rabat på Docker VPS-hosting

Administrer Docker-projekter med lethed

Implementer din app med vores indbyggede Docker-manager.

Gratis Docker-manager inkluderet Gratis automatiske ugentlige sikkerhedskopier AI-administreret VPS
37,99  kr /md.
Docker-hosting

Vælg den bedste VPS-plan til at implementere din Docker-app

Alt hvad du behøver for at starte, sende og skalere - fra én leverandør

Docker manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Forenkl app-implementering med Docker

Docker holder dine projekter organiserede og isolerede, hvilket gør det nemmere at implementere applikationer på tværs af forskellige miljøer uden kompatibilitetsproblemer.

Den kraftfulde Docker Manager giver dig mulighed for at administrere dine containere visuelt uden at bruge komplekse kommandoer.

Forenkl app-implementering med Docker

Problemfri VPS-hosting til dine Docker-apps

Uovertruffen præstation
Kør flere containere, nyd hurtigere dataoverførsler, multitask problemfrit og håndter arbejdsbelastninger med høj trafik med lethed takket være NVMe SSD-lager og AMD EPYC-processorer.

AI-administreret VPS
Administrer din VPS med en besked. Kodee håndterer opgaver øjeblikkeligt, lige fra fejlfinding til nulstilling af adgangskoder.

Garanterede ressourcer
Vores VPS-abonnementer tilbyder dedikerede ressourcer, herunder CPU, RAM og lagerplads, skræddersyet til dine projekter.

Implementer med Docker Manager
Tag kontrol over dine projekter med et overskueligt visuelt dashboard. Start, administrer og overvåg containere med det samme, implementer fra compose-filer, og automatiser opgaver med vores AI-agent – alt sammen inkluderet i din Docker VPS-plan.

Lokal implementering. Global rækkevidde.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.

Docker VPS-hosting du kan stole på

Gad Iradufasha
3. marts 2025

Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder mit websted kørende problemfrit. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.

Maxim Shishkin
14. april 2025

Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det 🚀

Noel
26. april 2025

Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles klippefast.

Omkar
30. maj 2025

Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.

Sylvain
26. juni 2025

Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig, tak igen Carla.

Herriman
5. november 2024

Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nede, aldrig nedbrud.

Martin K
4. august 2024

Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisplaner.

Din AI-administrerede VPS starter her

Kodee er din AI-agent til administration af servere og containere via simpel chat. Ingen kommandoer, ingen jargon. Uanset om du implementerer Docker-projekter, automatiserer daglige opgaver eller tjekker serverens ydeevne, skal du bare skrive det, du har brug for.
Kodee forstår over 50 sprog, genererer komplette Docker-konfigurationer og sørger for, at din VPS kører problemfrit.
Tjek og valider yaml-kode

Tjek og ret Docker-komponefiler på få sekunder. Ingen syntaksfejl, ingen implementeringsproblemer.

Administrer sikkerhedsindstillinger

Opdater firewallregler, administrer SSH-nøgler, og konfigurer omvendt DNS, alt sammen med en simpel prompt.

Jævn containerydelse

Brug AI til at analysere Docker-logfiler, opdage problemer tidligt og overvåge CPU, hukommelse og disk i realtid.

Ofte stillede spørgsmål om Docker VPS

Find svar på de oftest stillede spørgsmål om Docker-hostingtjenester.

Hvad er Docker VPS-hosting?

Kan jeg migrere mine eksisterende apps til en Docker VPS?

Kan jeg nemt skalere applikationer med Docker containerhosting?

Hvad er udfordringerne ved at bruge Docker på en VPS?

Kan jeg få teknisk support til Docker-hosting?

Kan jeg bruge Docker til at hoste et websted?

Er der en Docker GUI?

Hvad er knappen 'Udruller på Hostinger'?