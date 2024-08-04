Opptil 67% rabatt på Docker VPS-hosting

Docker-hosting

Velg den beste VPS-planen for å distribuere Docker-appen din

Alt du trenger for å starte, sende og skalere – fra én leverandør

Docker manager
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Forenkle appdistribusjon med Docker

Docker holder prosjektene dine organisert og isolert, noe som gjør det enklere å distribuere applikasjoner på tvers av forskjellige miljøer uten kompatibilitetsproblemer.

Den kraftige Docker Manager lar deg administrere containerne dine visuelt uten å bruke komplekse kommandoer.

Sømløs VPS-hosting for Docker-appene dine

Uslåelig ytelse
Kjør flere containere, nyt raskere dataoverføringer, utfør sømløs multitasking og håndter arbeidsbelastninger med mye trafikk med letthet, takket være NVMe SSD-lagring og AMD EPYC-prosessorer.

AI-administrert VPS
Administrer VPS-en din med en melding. Kodee håndterer oppgaver umiddelbart, fra feilsøking til tilbakestilling av passord.

Garanterte ressurser
VPS-abonnementene våre tilbyr dedikerte ressurser, inkludert CPU, RAM og lagring, skreddersydd til prosjektene dine.

Distribuer med Docker-manager
Ta kontroll over prosjektene dine med et tydelig visuelt dashbord. Start, administrer og overvåk containere umiddelbart, distribuer fra skrivbare filer og automatiser oppgaver med vår AI-agent – alt inkludert i Docker VPS-planen din.

Lokal distribusjon. Global rekkevidde.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.

Docker VPS-hosting du kan stole på

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha
3. mars 2025

Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin
14. april 2025

Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀

Noel
Noel
26. april 2025

Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.

Omkar
Omkar
30. mai 2025

Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.

Sylvain
Sylvain
26. juni 2025

Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.

Herriman
Herriman
5. november 2024

Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.

Martin K
Martin K
4. august 2024

Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.

Kodee er din AI-agent for å administrere servere og containere gjennom enkel chat. Ingen kommandoer, ingen sjargong. Enten du distribuerer Docker-prosjekter, automatiserer daglige oppgaver eller sjekker serverytelsen, bare skriv det du trenger.
Kodee forstår over 50 språk, genererer komplette Docker-konfigurasjoner og sørger for at VPS-en din kjører problemfritt.
Sjekk og valider yaml-koden

Sjekk og fiks Docker-komponeringsfiler på sekunder. Ingen syntaksfeil, ingen problemer med utrulling.

Administrer sikkerhetsinnstillinger

Oppdater brannmurregler, administrer SSH-nøkler og konfigurer omvendt DNS, alt med en enkel ledetekst.

Jevn beholderytelse

Bruk AI til å analysere Docker-logger, fange opp problemer tidlig og overvåke CPU, minne og disk i sanntid.

Vanlige spørsmål om Docker VPS

Finn svar på de vanligste spørsmålene om Docker-hostingtjenester.

