Docker-Projekte mühelos verwalten
Wählen Sie den besten VPS-Plan, um Ihre Docker-App bereitzustellen
Alles, was Sie zum Starten, Bereitstellen und Skalieren brauchen – aus einer Hand
Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.
App-Bereitstellung mit Docker vereinfachen
Der leistungsstarke Docker Manager ermöglicht die visuelle Verwaltung Ihrer Container – ganz ohne komplexe Befehle.
Nahtloses VPS Hosting für Ihre Docker-Apps
Unschlagbare Leistung
Mehrere Container ausführen, schnellere Datenübertragungen genießen, nahtloses Multitasking und mühelos hohe Traffic-Lasten bewältigen – dank NVMe-SSD-Speicher und AMD EPYC-Prozessoren.
KI-verwalteter VPS
Verwalten Sie Ihren VPS per Chat. Kodee erledigt Aufgaben sofort – von Fehlerbehebung bis zum Zurücksetzen von Passwörtern.
Garantierte Ressourcen
Unsere VPS-Pläne bieten dedizierte Ressourcen wie CPU, RAM und Speicher – perfekt für Ihre Projekte.
Bereitstellung mit Docker Manager
Behalten Sie die volle Kontrolle über Ihre Projekte mit einem übersichtlichen visuellen Dashboard. Starten, verwalten und überwachen Sie Container sofort, stellen Sie per Compose-Datei bereit und automatisieren Sie Aufgaben mit unserem KI-Agenten – alles im Docker VPS-Plan enthalten.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig und meine Website läuft reibungslos. Wann immer ich Hilfe brauchte, half mir das technische Support-Team schnell, kompetent und war wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, vielen Dank nochmals Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.
Ihr KI-verwalteter VPS beginnt hier
YAML-Code prüfen und validieren
Docker Compose-Dateien in Sekunden prüfen und beheben. Keine Syntaxfehler, keine Bereitstellungsprobleme.
Sicherheitseinstellungen verwalten
Firewall-Regeln aktualisieren, SSH-Schlüssel verwalten und Reverse DNS konfigurieren – alles mit einfacher Eingabeaufforderung.
Reibungslose Containerleistung
Mit KI Docker-Protokolle analysieren, Probleme früh erkennen und CPU, Speicher und Festplatte in Echtzeit überwachen.