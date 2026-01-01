Tot 67% korting op Docker hosting

Beheer Docker projecten met gemak

Implementeer je app met onze ingebouwde Docker Manager.
Inclusief gratis Docker manager
Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
4,99  € /mnd
30-dagen-geld-terug-garantie
Docker hosting

Kies het beste VPS plan om je Docker app te implementeren

64% KORTING
KVM 1
4,99  € /mnd
Krijg 24 maanden voor 119,76 € (normale prijs 335,76 €). Verlengbaar voor 9,99 €/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
61% KORTING
KVM 2
6,99  € /mnd
Krijg 24 maanden voor 167,76 € (normale prijs 431,76 €). Verlengbaar voor 12,99 €/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
67% KORTING
KVM 4
9,99  € /mnd
Krijg 24 maanden voor 239,76 € (normale prijs 719,76 €). Verlengbaar voor 24,99 €/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
67% KORTING
KVM 8
19,99  € /mnd
Krijg 24 maanden voor 479,76 € (normale prijs 1.439,76 €). Verlengbaar voor 49,99 €/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
64% KORTING
KVM 1
4,99  € /mnd
Krijg 24 maanden voor 119,76 € (normale prijs 335,76 €). Verlengbaar voor 9,99 €/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
61% KORTING
KVM 2
6,99  € /mnd
Krijg 24 maanden voor 167,76 € (normale prijs 431,76 €). Verlengbaar voor 12,99 €/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
67% KORTING
KVM 4
9,99  € /mnd
Krijg 24 maanden voor 239,76 € (normale prijs 719,76 €). Verlengbaar voor 24,99 €/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
67% KORTING
KVM 8
19,99  € /mnd
Krijg 24 maanden voor 479,76 € (normale prijs 1.439,76 €). Verlengbaar voor 49,99 €/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Alles wat je nodig hebt om te starten, lanceren en schalen – van één provider

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis .cloud domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis .cloud domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale prijs gedeeld door het aantal maanden in jouw plan.

Vereenvoudig de implementatie van apps met Docker

Docker houdt je projecten georganiseerd en geïsoleerd, waardoor het eenvoudiger wordt om applicaties in verschillende omgevingen te implementeren zonder compatibiliteitsproblemen.

Met de krachtige Docker Manager kun je je containers visueel beheren zonder ingewikkelde commando's te gebruiken.

Vereenvoudig de implementatie van apps met Docker

Naadloze VPS hosting voor je Docker apps

Ongeëvenaarde prestaties
Ongeëvenaarde prestaties

Draai meerdere containers, profiteer van snellere gegevensoverdracht, multitask naadloos en verwerk probleemloos workloads met veel verkeer dankzij NVMe SSD-opslag en AMD EPYC-processors.

AI-beheerde VPS
AI-beheerde VPS

Beheer je VPS met een bericht. Kodee handelt taken direct af, van troubleshooting tot het wachtwoord resets.

Gegarandeerde bronnen
Gegarandeerde bronnen

Onze VPS plannen bieden dedicated resources, inclusief CPU, RAM en opslag, afgestemd op jouw projecten.

Implementatie met Docker Manager
Implementatie met Docker Manager

Krijg controle over je projecten met een overzichtelijk visueel dashboard. Start, beheer en monitor containers direct, implementeer vanuit compose-bestanden en automatiseer taken met onze AI-agent – dit alles is inbegrepen in je Docker VPS plan.

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Kies een serverlocatie dicht bij je doelgroep om de laadsnelheid te verbeteren. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.

Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Docker VPS hosting waar je op kunt vertrouwen

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀

Noel
Noel

Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.

Omkar
Omkar

Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.

Sylvain
Sylvain

Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!

Herriman
Herriman

Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.

Martin K
Martin K

Het gaat goed met het bedrijf, ik ben erg blij met de specifieke services die ik bij ze gebruik. Niet zo duur als sommige plekken en met echt goede VPS setups en prijsplannen

Start nu met je AI-beheerde VPS

Kodee is jouw AI-agent voor het beheren van servers en containers via eenvoudige chat. Geen commando’s, geen vaktaal. Of je nu Docker-projecten uitrolt, dagelijkse taken automatiseert of de serverprestaties bekijkt — typ gewoon wat je wilt.
Kodee begrijpt meer dan 50 talen, genereert complete Docker configuraties en zorgt dat je VPS soepel blijft draaien.
Start nu met je AI-beheerde VPS

Controleer en valideer yaml code

Controleer en herstel Docker Compose-bestanden in enkele seconden. Geen syntaxfouten, geen gedoe bij het uitrollen.

Beheer beveiligingsinstellingen

Update firewallregels, beheer SSH-sleutels en configureer reverse DNS, allemaal via een simpele prompt.

Soepele containerprestaties

Gebruik AI om Docker logs te analyseren, problemen vroegtijdig op te sporen en CPU, geheugen en schijfruimte in real time te monitoren.

Google
Score:
4.8/5
1,237
beoordelingen
HostAdvice
Score:
4.6/5
2,432
beoordelingen
WpBeginner
Score:
4.7
874
beoordelingen

Probeer VPS hosting met Docker Manager

30-dagen-geld-terug-garantie

Docker VPS FAQ's

Vind antwoorden op veelgestelde vragen over Docker hosting diensten.

Wat is Docker VPS hosting?

Kan ik mijn bestaande apps naar Docker VPS migreren?

Kan ik applicaties eenvoudig schalen met Docker container hosting?

Wat zijn de uitdagingen bij het gebruik van hosting Docker op een VPS?

Krijg ik technische ondersteuning voor hosting Docker?

Kan ik Docker gebruiken om een website te hosten?

Is er een Docker GUI?

Wat is de 'Implementeren op Hostinger' knop?

Wij geven om jouw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies die nodig zijn om de site goed te laten werken en om gegevens te verkrijgen over jouw interactie met de site en voor marketingdoeleinden. Als je hiermee akkoord gaat, ga je ermee akkoord dat er cookies op je apparaat worden opgeslagen voor advertentietargeting, personalisatie en analyse, zoals beschreven in ons Cookiebeleid.