Beheer Docker projecten met gemak
Kies het beste VPS plan om je Docker app te implementeren
Alles wat je nodig hebt om te starten, lanceren en schalen – van één provider
Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale prijs gedeeld door het aantal maanden in jouw plan.
Vereenvoudig de implementatie van apps met Docker
Met de krachtige Docker Manager kun je je containers visueel beheren zonder ingewikkelde commando's te gebruiken.
Naadloze VPS hosting voor je Docker apps
Ongeëvenaarde prestaties
Draai meerdere containers, profiteer van snellere gegevensoverdracht, multitask naadloos en verwerk probleemloos workloads met veel verkeer dankzij NVMe SSD-opslag en AMD EPYC-processors.
AI-beheerde VPS
Beheer je VPS met een bericht. Kodee handelt taken direct af, van troubleshooting tot het wachtwoord resets.
Gegarandeerde bronnen
Onze VPS plannen bieden dedicated resources, inclusief CPU, RAM en opslag, afgestemd op jouw projecten.
Implementatie met Docker Manager
Krijg controle over je projecten met een overzichtelijk visueel dashboard. Start, beheer en monitor containers direct, implementeer vanuit compose-bestanden en automatiseer taken met onze AI-agent – dit alles is inbegrepen in je Docker VPS plan.
Docker VPS hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het gaat goed met het bedrijf, ik ben erg blij met de specifieke services die ik bij ze gebruik. Niet zo duur als sommige plekken en met echt goede VPS setups en prijsplannen
Start nu met je AI-beheerde VPS
Controleer en valideer yaml code
Controleer en herstel Docker Compose-bestanden in enkele seconden. Geen syntaxfouten, geen gedoe bij het uitrollen.
Beheer beveiligingsinstellingen
Update firewallregels, beheer SSH-sleutels en configureer reverse DNS, allemaal via een simpele prompt.
Soepele containerprestaties
Gebruik AI om Docker logs te analyseren, problemen vroegtijdig op te sporen en CPU, geheugen en schijfruimte in real time te monitoren.