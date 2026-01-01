Start nu met je AI-beheerde VPS

Kodee is jouw AI-agent voor het beheren van servers en containers via eenvoudige chat. Geen commando’s, geen vaktaal. Of je nu Docker-projecten uitrolt, dagelijkse taken automatiseert of de serverprestaties bekijkt — typ gewoon wat je wilt.

Kodee begrijpt meer dan 50 talen, genereert complete Docker configuraties en zorgt dat je VPS soepel blijft draaien.