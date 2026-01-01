agency hosting
Professionele hosting speciaal voor bureaus
Alles-in-één agency hosting
Bliksemsnelle prestaties
Onze webserver is geoptimaliseerd om de sitesnelheid tot 40% te verhogen, zonder extra plug-ins of ingewikkelde instellingen.
Toegang voor teamleden
Deel toegang tot een specifieke website met je klant of collega, zodat samenwerken veilig en soepel verloopt.
Gemakkelijk schalen
Meerdere hostingplannen zijn niet meer nodig - met Agency hosting bespaar je kosten, omdat je tot wel 300 websites op één enkel plan kunt draaien.
Website-isolatie
Elke site draait in een eigen omgeving, waardoor optimale prestaties worden gegarandeerd en beveiligingsrisico's tussen sites worden uitgesloten.
Beheer moeiteloos meerdere klantensites
Eén dashboard voor alle sites
Risicovrije staging-omgevingen
Envoudige samenwerking
Gratis onbeperkte migraties
1-klik website duplicatie
Dagelijkse automatische back-ups
Webhosting ontworpen voor professionals
Start-up
Geoptimaliseerd voor zakelijke en e-commerce websites.
Bronnen
Voor een 12 maand(en) termijn. € 49/mnd bij verlenging
Elk plan bevat alle ontwikkelaarstools die je nodig hebt
De weergegeven prijs is het maandbedrag exclusief belastingen. De totale prijs voor het plan dat vooraf bij de checkout moet worden betaald, is inclusief het maandtarief vermenigvuldigd met het aantal maanden in jouw plan, plus eventuele van toepassing zijnde belastingen.
Host al je projecten op één plek
Vibe-coding applicaties
Host je frontend-apps met snelheid, betrouwbaarheid en gemak.
Hostinger Website Bouwer
Bouw snel sites met een intuïtieve drag-and-drop interface.
WordPress
Beheer krachtige, flexibele websites met volledige toegang tot thema's, plug-ins en aanpassingen.
Aangepaste PHP/HTML
Implementeer eenvoudig volledig op maat gemaakte projecten (Laravel, Prestashop of een ander PHP-gebaseerd project).
Ik geniet echt van de UI. Ik kan een klantproject opzetten in 30 minuten.
Hostinger specialisten waren er altijd om me onmiddellijk te helpen wanneer ik problemen had met het migreren van de domeinen van mijn klanten of toegang tot de backend van mijn website.
Ik ben onder de indruk van Hostinger vanwege de uitmuntende service en gebruikservaring.. Eindelijk hoef ik me geen zorgen meer te maken over technische uitdagingen en kan ik me volledig richten op de creatieve aspecten van mijn werk.