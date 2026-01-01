Tot 67% korting op

agency hosting

Professionele hosting speciaal voor bureaus

Bescherm sites met volledige website-isolatie
Deel toegang per site voor soepele samenwerking
Tot 40% hogere websitesnelheid
30-dagen-geld-terug-garantie
Professionele hosting speciaal voor bureaus
1M+
Ontwikkelaars & bureaus vertrouwen ons
10M+
Websites met ons gemaakt
150+
Landen actief
20+
Jaar ervaring
Alles-in-één agency hosting

Bliksemsnelle prestaties
Onze webserver is geoptimaliseerd om de sitesnelheid tot 40% te verhogen, zonder extra plug-ins of ingewikkelde instellingen.

Ingebouwde caching
OPcache
Code-minimalisatie
Automatische beeldoptimalisatie
Toegang voor teamleden
Deel toegang tot een specifieke website met je klant of collega, zodat samenwerken veilig en soepel verloopt.

Gemakkelijk schalen
Meerdere hostingplannen zijn niet meer nodig - met Agency hosting bespaar je kosten, omdat je tot wel 300 websites op één enkel plan kunt draaien.

Website-isolatie
Elke site draait in een eigen omgeving, waardoor optimale prestaties worden gegarandeerd en beveiligingsrisico's tussen sites worden uitgesloten.

99,9% uptime garantie

Onze wereldwijde infrastructuur en CDN leveren 24/7 snelle en betrouwbare prestaties. Met datacenters over de hele wereld is downtime vrijwel uitgesloten.
Beheer moeiteloos meerdere klantensites

Eén dashboard voor alle sites

Behoud volledige controle en inzicht over elke klantensite vanuit één modern dashboard. De overzichtelijke, intuïtieve interface en naadloze navigatie maken het beheren van updates, instellingen en implementaties eenvoudig.

Risicovrije staging-omgevingen

Envoudige samenwerking

Gratis onbeperkte migraties

1-klik website duplicatie

Dagelijkse automatische back-ups

Webhosting ontworpen voor professionals

Ga vol vertrouwen aan de slag. Onze 30-dagen-geld-terug-garantie betekent dat je geen risico loopt.

Start-up

Geoptimaliseerd voor zakelijke en e-commerce websites.

Startup
Professional
Growth

Bronnen

6 CPU cores
12 GB RAM
300 GB NVMe opslag
4 000 000 inodes (bestanden en mappen)
100 websites
10 mailboxen - 1 jaar gratis
69,99 €BESPAAR 67%
23,00  € /mnd

Voor een 12 maand(en) termijn. € 49/mnd bij verlenging

24/7 expert prioriteitsondersteuning
Volledige website isolatie
NIEUW
Toegang delen per site
NIEUW
Onbeperkt CDN
GRATIS
Onbeperkte SSL
GRATIS
Dedicated IP-adres
Managed hosting voor WordPress en WooCommerce
Dagelijkse Back-ups
Aangepaste PHP/HTML applicaties
30-dagen-geld-terug-garantie

Elk plan bevat alle ontwikkelaarstools die je nodig hebt

SSH & WP-CLI voor sneller site-beheer
SFTP-accountbeheer voor veilige teamtoegang
PHP-versiebeheer biedt betere prestaties
Gratis veilige staging-omgevingen
Website klonen met 1 klik
Omleidingenbeheerder waarborgt SEO
Cronjobs automatiseren taken
Gratis malware scanning
Onbeperkt aantal teamleden
Bekijk alle functies

De weergegeven prijs is het maandbedrag exclusief belastingen. De totale prijs voor het plan dat vooraf bij de checkout moet worden betaald, is inclusief het maandtarief vermenigvuldigd met het aantal maanden in jouw plan, plus eventuele van toepassing zijnde belastingen.

Host al je projecten op één plek

Vibe-coding applicaties

Vibe-coding applicaties

Host je frontend-apps met snelheid, betrouwbaarheid en gemak.

Hostinger Website Bouwer

Hostinger Website Bouwer

Bouw snel sites met een intuïtieve drag-and-drop interface.

WordPress

WordPress

Beheer krachtige, flexibele websites met volledige toegang tot thema's, plug-ins en aanpassingen.

Aangepaste PHP/HTML

Aangepaste PHP/HTML

Implementeer eenvoudig volledig op maat gemaakte projecten (Laravel, Prestashop of een ander PHP-gebaseerd project).

Dino Valdez Mede-oprichter van RSNL Creative

Ik geniet echt van de UI. Ik kan een klantproject opzetten in 30 minuten.

Lees het hele verhaal

Dino Valdez

Mede-oprichter van RSNL Creative | rsnlcreative.com

Mohamed Yaseen Sattar Grafisch ontwerper & webdesigner

Hostinger specialisten waren er altijd om me onmiddellijk te helpen wanneer ik problemen had met het migreren van de domeinen van mijn klanten of toegang tot de backend van mijn website.

Lees het hele verhaal

Mohamed Yaseen Sattar

Grafisch ontwerper & webdesigner | designbymys.com

Jake Sinclair Merk Designer

Ik ben onder de indruk van Hostinger vanwege de uitmuntende service en gebruikservaring.. Eindelijk hoef ik me geen zorgen meer te maken over technische uitdagingen en kan ik me volledig richten op de creatieve aspecten van mijn werk.

Lees het hele verhaal

Jake Sinclair

Merk Designer | jakesinclair.ca

Prioriteitsondersteuning van experts voor professionals

Snelle reactie (< 30 seconden)
Wij staan 24/7 voor je klaar
Experts die 8+ talen vloeiend spreken, zodat de communicatie altijd probleemloos verloopt.
Prioriteitsondersteuning van experts voor professionals
Benieuwd wat de toekomst voor bureaus in petto heeft?
Bekijk onze roadmap!

Professionele webhosting FAQ's

Vind antwoorden op de meest gestelde vragen over Hostinger Pro-diensten.

Wat is agency professionele webhosting?

Kan ik toegang tot bepaalde websites die worden gehost in mijn Agency plan delen?

Hoeveel kan ik met het doorverwijzingsprogramma verdienen?

Hoeveel klanten kan ik met Hostinger beheren?

Hoe krijg ik toegang tot de sites van mijn klanten?

Wat voor toegang krijg ik?

Hoeveel kost het om deel te nemen aan het verwijzingsprogramma?

Welke ondersteuning kan ik verwachten?

Kan ik bestaande websites naar Hostinger migreren?

Probeer de volledige agency-ervaring, op elk moment opzegbaar

Probeer het zonder risico. 30-dagen-geld-terug-garantie.

Probeer de volledige agency-ervaring, op elk moment opzegbaar

