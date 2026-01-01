Eén dashboard voor alle sites Behoud volledige controle en inzicht over elke klantensite vanuit één modern dashboard. De overzichtelijke, intuïtieve interface en naadloze navigatie maken het beheren van updates, instellingen en implementaties eenvoudig.

Risicovrije staging-omgevingen Elke site heeft zijn eigen staging-omgeving, die volledig is gescheiden van de live site. Test updates, thema's of plug-ins zonder risico en push de wijzigingen vervolgens met slechts een paar klikken naar de productieomgeving.

Envoudige samenwerking Deel eenvoudig toegang met klanten of teamleden — tot je hele account of tot specifieke sites. Samenwerkingspartners kunnen veilig aan projecten werken, met op maat gemaakte machtigingen voor elke gebruiker, waardoor de risico's worden beperkt. Beheer probleemloos de toegang en houd je workflows veilig en georganiseerd.

Gratis onbeperkte migraties Dien eenvoudig een migratieverzoek in en ons team regelt alles voor je. De meeste websites zijn binnen ongeveer 20 minuten naar hun nieuwe locatie verhuisd, en je kunt zoveel websites migreren als je maar wilt.

1-klik website duplicatie Dupliceer snel elke bestaande site, zodat je snel nieuwe projecten kunt starten. Kloon je sites moeiteloos en bespaar tijd bij het instellen. Het opstarten van je projecten is nog nooit zo snel geweest.